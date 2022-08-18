Льготная сельская ипотека стала бессрочной

Программа льготного кредитования "Сельская ипотека" для постройки или приобретения жилья стала бессрочной. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы", — сказал глава кабмина на пленарном заседании форума "Среда для жизни".

Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 31 декабря 2022 года. Отмена такого ограничения позволит получить ипотечные кредиты по льготной ставке до 3% годовых ещё большему числу сельских жителей.