Льготная сельская ипотека стала бессрочной
Мишустин объявил о бессрочном продлении программы "Сельская ипотека"
Программа льготного кредитования "Сельская ипотека" для постройки или приобретения жилья стала бессрочной. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы", — сказал глава кабмина на пленарном заседании форума "Среда для жизни".
Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 31 декабря 2022 года. Отмена такого ограничения позволит получить ипотечные кредиты по льготной ставке до 3% годовых ещё большему числу сельских жителей.
Ранее Лайф писал, что Минфин РФ предложил продлить действие семейной ипотеки по ставке 6% до 2023 года. К 1 августа 2022 года более 372 тысяч семей взяли кредиты по льготной ставке на общую сумму 1,3 триллиона рублей. Предполагается, что благодаря продлению программы в 2023 году получится выдать 166 тысяч кредитов на 1,16 триллиона рублей.
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