Какие стройматериалы подешевеют, а какие подорожают после 1 сентября К концу августа на строительном рынке сложилась уникальная ситуация. Ряд значимых товаров подешевел. По остальным изменилась динамика роста цен. С какими работами стоит поторопиться, а какие отложить? 17 августа, 21:40 Обложка © ТАСС / Сергей Ермохин

Какие стройматериалы будут дешеветь

На данный момент ощутимо подешевели материалы категории "общестрой": металл, древесина, газобетонный блок. В среднем они упали в цене на 15%. Например, древесину можно приобрести по 16 000 рублей за 1 м³ (а в 2021 году она стоила 19 000 – 20 000 рублей). Металл в 2021 году оценивался в 85 000 рублей за тонну, а сейчас — 50–60 тысяч рублей. Такие цифры привёл владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

По его словам, такая ситуация обусловлена не только успешным импортозамещением, но и падением спроса весной 2022 года. Люди просто боялись строить дома, соответственно, девелоперы не покупали материалы. При этом ряд производств, например лесопилку, нельзя остановить и существуют вопросы с хранением древесины. Поэтому цены падали.

— Вот как раз для подобных работ сейчас самое время — возводить "коробку" дома, стены… Всё, для чего нужны общестроительные материалы. Спрос восстанавливается, поэтому и материалы могут начать расти в цене осенью. Это если говорить о строительстве. Готовый дом дешевле будет купить в начале 2023 года. Как раз выбирая из тех, что строят сейчас, — пояснил Максим Лазовский.

Александр Пегушин, руководитель управления разработки продукта ГК "Железно", обратил внимание, что снизились цены на арматуру, металлопрокат, утеплитель, кирпич.

Какие стройматериалы подорожают

Фото © Shutterstock

Иная ситуация, по словам Максима Лазовского, со всей "химией". Краски, лаки, герметики дорожают. Некоторые из них прибавили до 100% к цене. Это связано с патентами иностранных компаний, которые ушли с рынка после событий февраля.

— Здесь мы пока наращиваем импортозамещение, так как производство подобных материалов высокотехнологичное, на это нужно время. Некоторые производства уже приобретаются и переоформляются на отечественные компании. Где-то мы работаем над улучшением технологии (краски-то есть, но не всегда необходимого качества и уровня премиальности). Поэтому с отделочными работами лучше повременить. До конца года дешеветь лакокрасочные материалы, скорее всего, не будут, — считает Максим Лазовский.

Александр Пегушин пояснил, что стоимость отделки квартир увеличилась в среднем на 30% по сравнению с прошлым годом. По ценам на материалы ситуация различная: на что-то поднялись больше, на что-то — меньше. Часть материалов заменена аналогами из-за отсутствия на рынке оригинала. Выстраиваются новые логистические цепочки. Что будет осенью с динамикой цен, сказать сложно, но на сегодняшний день часть материалов дешевеет, как и валюта. Таким образом, в сентябре есть основания ждать замедления роста цен.

— После нарушения логистических цепочек с поставками товаров от зарубежных производителей мы практически полностью перешли на российские стройматериалы. Ощутимого снижения стоимости на какие-либо позиции мы не заметили, но есть небольшое замедление роста цен. Считаем, что дальнейшего бурного роста цен, как было весной, не будет, но финишные материалы могут ещё подорожать на 5–10%, — рассказал коммерческий директор Dars development Дмитрий Софронов.

Также, по его мнению, скорее всего, в ближайший год спрос на покупку квартир с отделкой будет расти, ведь делать ремонт собственными силами покупателям из-за повышенной стоимости стойматериалов становится всё сложнее, а стоимость отделки от застройщика можно включить в ипотеку. Это выгоднее, чем брать потребительский кредит под 15–20%.

— Покупательская активность на рынке новостроек постепенно увеличивается, объёмы строительства жилья не снижаются. Поэтому спрос на отделочные материалы продолжит расти. И дешеветь они вряд ли будут. В массовом сегменте место производителей, которые уходят, заменяют другие компании. Особых проблем с материалами при ремонте квартир в домах комфорт-класса нет. Точно прогнозировать поведение цен осенью достаточно сложно. Благоприятные условия для их сдерживания создаст более активная реализация программ импортозамещения. В бизнес- и премиальном сегменте недвижимости с высокой долей импортной составляющей это сделать будет сложнее, — отметила руководитель отдела мониторинга цен ГК "Гранель" Елена Миронова.

Генеральный директор ГК "Монолитхолдинг" Гасан Архулаев считает, что для строительной отрасли пришла очередная пора качественной реструктуризации. Цены на стройматериалы выросли на 30–50%, в отдельных случаях — до 100%. Возросли потребительские требования к конечному целевому продукту строительных компаний. Проекты стали сложнее и на порядок выросли требования к кадрам. По его мнению, снизить стоимость стройматериалов должно развитие отраслевого производства металлоконструкций, слаботочных систем, отделочных и кровельных материалов.

В целом на строительном рынке считают, что осенью динамика роста и снижения цен на разные категории стройматериалов изменится. Этот тренд будет заметен уже в сентябре. Скорость увеличения цен на дорожающие товары снизится, но и дешеветь отдельные категории стройматериалов будут медленнее.

Фото © Shutterstock Планируете ли вы ремонт или строительство дома осенью? 0 Да, вне зависимости от динамики цен на стройматериалы Да, если стройматериалы сильно не подорожают Нет, отложил ремонт из-за роста цен Нет, и не планировал

Авторы Нина Важдаева