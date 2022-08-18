Смог от лесных пожаров в Рязанской области добрался до Тулы

Уже в Тулу добрался смог от бушующих в Рязанской области лесных пожаров. На протяжении нескольких часов местные жители чувствуют запах гари, также на улице наблюдается небольшой смог.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что из-за дымки ухудшилась видимость. В соцсетях туляки с ужасом узнают в сегодняшнем дне картину августа 2010 года.

Ранее Лайф сообщал, что смог из-за лесных пожаров в Рязанской области продолжает распространяться по Москве и Подмосковью. Дымка видна уже не только на юге столицы, но и в центре и даже на севере. В Рязанской области площадь лесных пожаров за ночь увеличилась более чем вдвое, сообщили власти региона.