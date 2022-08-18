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18 августа, 14:36

Смог от лесных пожаров в Рязанской области добрался до Тулы

Уже в Тулу добрался смог от бушующих в Рязанской области лесных пожаров. На протяжении нескольких часов местные жители чувствуют запах гари, также на улице наблюдается небольшой смог.

Смог от рязанских пожаров уже добрался до Тулы. Видео © LIFE

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что из-за дымки ухудшилась видимость. В соцсетях туляки с ужасом узнают в сегодняшнем дне картину августа 2010 года.

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Ранее Лайф сообщал, что смог из-за лесных пожаров в Рязанской области продолжает распространяться по Москве и Подмосковью. Дымка видна уже не только на юге столицы, но и в центре и даже на севере. В Рязанской области площадь лесных пожаров за ночь увеличилась более чем вдвое, сообщили власти региона.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова

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