Увеличение маткапитала до миллиона рублей усилит права граждан, считает омбудсмен
Омбудсмен Подмосковья Семёнова поддержала идею о выплате 1 млн рублей за третьего ребёнка
Идея о выплате миллиона рублей за рождение третьего ребёнка в России значительно усилит права граждан. Об этом в беседе с РИАМО заявила уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семёнова.
"Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Подобные меры поддержки существенно усиливают права наших граждан", — сказала она.
По словам омбудсмена, принятие такой идеи со стороны Госдумы и Правительства России существенно повысит значимость материнского капитала.
Лайф напоминает, что ранее Общественная палата РФ предложила выплачивать федеральный семейный капитал в размере одного миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей. Инициативу направили руководителю рабочей группы "Социальная политика" Госсовета России, губернатору Новгородской области Андрею Никитину.
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