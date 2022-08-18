Увеличение маткапитала до миллиона рублей усилит права граждан, считает омбудсмен

Идея о выплате миллиона рублей за рождение третьего ребёнка в России значительно усилит права граждан. Об этом в беседе с РИАМО заявила уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семёнова.

"Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Подобные меры поддержки существенно усиливают права наших граждан", — сказала она.

По словам омбудсмена, принятие такой идеи со стороны Госдумы и Правительства России существенно повысит значимость материнского капитала.