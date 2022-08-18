НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 августа, 14:38

Увеличение маткапитала до миллиона рублей усилит права граждан, считает омбудсмен

Омбудсмен Подмосковья Семёнова поддержала идею о выплате 1 млн рублей за третьего ребёнка

Идея о выплате миллиона рублей за рождение третьего ребёнка в России значительно усилит права граждан. Об этом в беседе с РИАМО заявила уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семёнова.

"Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Подобные меры поддержки существенно усиливают права наших граждан", — сказала она.

По словам омбудсмена, принятие такой идеи со стороны Госдумы и Правительства России существенно повысит значимость материнского капитала.

В Госдуме назвали условие для увеличения маткапитала до миллиона рублей

В Госдуме назвали условие для увеличения маткапитала до миллиона рублей

Лайф напоминает, что ранее Общественная палата РФ предложила выплачивать федеральный семейный капитал в размере одного миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей. Инициативу направили руководителю рабочей группы "Социальная политика" Госсовета России, губернатору Новгородской области Андрею Никитину.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров