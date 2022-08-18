В МИД оценили вероятность прямого столкновения России с США и НАТО

Москва не заинтересована в столкновении с США и НАТО, и, будучи ядерной державой, Россия продолжит действовать максимально ответственно. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, комментируя перспективы прямого конфликта двух сторон.

Дипломат также подчеркнул, что Российские вооружённые силы обладают современным и высокоточным обычным вооружением, которое позволяет в полной мере реализовывать те задачи, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным в целях СВО на Украине.

"Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным. Но события на Украине, куда американцы и их союзники влезли по уши, снабжая режим в Киеве различными вооружениями, в том числе тяжёлыми и ударными, наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально", — добавил Нечаев.

При этом разговоры о понижении порога применения ядерного оружия обсуждаются именно в либерал-глобалистском истеблишменте США, Великобритании и Евросоюза, подобные угрозы озвучивает не Россия, заметил представитель МИД.