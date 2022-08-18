Зеленский согласовал с Гутерришем параметры визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем параметры возможного визита миссии экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявила пресс-служба украинского лидера по итогам переговоров во Львове.

Напомним, 17 августа генсек НАТО Антониу Гутерриш прибыл во Львов для переговоров с Зеленским и Эрдоганом. Встречи с украинским и турецким президентами по плану сегодня, 18-го числа. А 19 августа политик прибудет в Одессу, где посетит один из трёх портов в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Чёрному морю.