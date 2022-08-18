Зеленский согласовал с Гутерришем параметры визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Гутерриш и Зеленский на переговорах во Львове. Обложка © Сайт Администрации президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем параметры возможного визита миссии экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявила пресс-служба украинского лидера по итогам переговоров во Львове.
"Президент и генеральный секретарь ООН согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Зеленского.
Украинский президент подчеркнул, что визит делегации МАГАТЭ должен быть осуществлён легальным способом через свободную от ВС России территорию.
Напомним, 17 августа генсек НАТО Антониу Гутерриш прибыл во Львов для переговоров с Зеленским и Эрдоганом. Встречи с украинским и турецким президентами по плану сегодня, 18-го числа. А 19 августа политик прибудет в Одессу, где посетит один из трёх портов в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Чёрному морю.