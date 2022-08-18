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Опубликовано 18 августа 2022, 12:36

МИД России ожидает визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в ближайшее время

Москва ожидает, что визит миссии экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время. Такое заявление на брифинге сделал замдиректора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

"Ожидаем, что в самое ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, которая была полностью согласована ещё в июне и сорвана руководством Секретариата ООН", — сказал он.

В МИД указали на препятствие для визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
В МИД указали на препятствие для визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Ранее МИД РФ предупредил об опасности поездки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев. Дело в том, что экспертам тогда придётся пересекать линию фронта.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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