НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 августа, 12:36

МИД России ожидает визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в ближайшее время

Москва ожидает, что визит миссии экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время. Такое заявление на брифинге сделал замдиректора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

"Ожидаем, что в самое ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, которая была полностью согласована ещё в июне и сорвана руководством Секретариата ООН", — сказал он.

В МИД указали на препятствие для визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

В МИД указали на препятствие для визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Ранее МИД РФ предупредил об опасности поездки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев. Дело в том, что экспертам тогда придётся пересекать линию фронта.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров