МИД России ожидает визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в ближайшее время

Москва ожидает, что визит миссии экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время. Такое заявление на брифинге сделал замдиректора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

"Ожидаем, что в самое ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, которая была полностью согласована ещё в июне и сорвана руководством Секретариата ООН", — сказал он.