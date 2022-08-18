Земфира анонсировала новый концертный тур без России

Российская певица Земфира запланировала гастрольный тур на осень 2022 года. Артистка собирается посетить одиннадцать городов, сообщается на её сайте.

Тур под названием Borderline Tour – 2022 стартует 9 октября в Лимасоле (Кипр) и заканчивается 3 ноября в Лондоне. Концерты Земфиры также состоятся в Стамбуле, Тель-Авиве, Вене, Праге, Гамбурге, Оффенбахе, Берлине, Париже и Гааге. Билеты поступят в продажу уже 22 августа. Выступать в России, судя по всему, певица не собирается.