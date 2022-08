Земфира анонсировала новый концертный тур без России

Ранее Лайф сообщал, что группа Little Big отменила гастрольный тур по России. Некоторое время назад участники коллектива оскандалились, когда стало известно об их бегстве из РФ в США. Тур We are Little Big был заявлен ещё в 2021-м, концерты должны были пройти с 27 августа по 10 декабря.