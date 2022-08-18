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18 августа, 12:24

Врач рассказала, что спасёт мужчин от низкого либидо

Валеолог Синицина рассказала о пользе пантовых орешков для повышения мужского либидо

Мужчинам для повышения либидо необходимо есть пантовые орешки, получаемые из рогов алтайского марала. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила врач-валеолог Лидия Синицина. Эксперт рассказала, что в данном продукте содержатся незаменимые аминокислоты, витамины и минералы. Специалист также отметила, что помочь мужчинам в сексуальном плане способен экстракт бобровой струи и ятрышника.

"Общие рекомендации для мужчин, не имеющих диагностируемых проблем и желающих повысить либидо: умеренные силовые нагрузки, здоровое насыщенное питание с упором на белок и правильные жиры, отказ от вредных привычек в виде алкоголя и сигарет, приём витаминов и добавок", — подчеркнула Синицина.

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Pixabay

Никита Осипов
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