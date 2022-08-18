В детском саду в Новосибирске пятилетняя девочка разбилась насмерть, упав с самоката

Пятилетняя воспитанница детского сада в Новосибирске разбилась насмерть во время катания на самокате. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального управления СКР. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Следователи сообщают, что трагедия произошла в четверг днём на территории детского сада в Советском районе. Во время утренней прогулки малышка осталась без присмотра воспитателей и упала при езде на детском двухколёсном самокате. При падении девочка ударилась головой об асфальт, от полученной травмы ребёнок скончался на месте.

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей". Сейчас проводится допрос родственников малышки и сотрудников детсада, также устанавливаются все обстоятельства ЧП.