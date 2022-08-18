Федя, НЛО и Утя: Большинство россиян придумывают имена пылесосам, фенам и утюгам

79% россиян придумывают имена бытовой технике. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", которые оказались в распоряжении "Газеты.ru".

Согласно опросу, чаще всего жители России обращаются по имени к пылесосам, фенам, стиральным и посудомоечным машинам, а также утюгам и отпаривателям. Пылесосы граждане называют, в частности, Федей, НЛО, Умницей и Милашкой. Утюгам россияне придумали прозвища "Эй ты", Лапа, Душка и Утя.

А самыми популярными именами для стиральных и посудомоечных машин стали Доча, Помощница и Помогайка. В ходе опроса также выяснялось отношение граждан к бытовой технике. В частности, 60% респондентов заявили, что такие устройства бездушны.