7 гениальных бытовых хитростей, которые были в ходу у советских домохозяек

Бигуди из бумаги и ткани

Если плойки или бигудей дома не было, а волосы завить хотелось, советские изобретательницы брали небольшие кусочки ткани, обматывали газетой, а затем на самодельные приспособления наматывали влажные пряди. Кончики нужно было завязать. Через несколько часов на головах появлялись роскошные кудри.

Спичка в помаде

Помаду не выбрасывали, когда стиком накраситься было уже невозможно. Из тюбика цвет доставали, пока не кончится, спичкой. Фото © Freepik

Советские женщины и правда были гениальными. Например, придумали отличный лайфхак, как сэкономить на покупке помады. Когда накрасить губы стиком уже было невозможно, в ход шла смекалка: помаду выковыривали из тюбика спичкой. Так что содержимое использовали "до последней крошки".

Вантуз вместо ручки шкафа

Ящик комода, от которого отлетела ручка, легко выдвигали с помощью вантуза. Фото © Назад в СССР

Отлетевшую от комода или шкафа ручку легко заменяли вантузом. Об этом лайфхаке писали ещё в журнале "Наука и техника". Вантуз нужно было прижать к месту, где крепилась ручка, и потянуть на себя. Так можно было открыть даже тяжёлый ящик.

Экономия туши

Тушь для ресниц "Жасминовая". Фото © Авито

Подсохшую тушь во времена СССР реанимировали... слюной — плевали на щёточку. А ещё дамы знали, что у баллончика с тушью есть запасной резервуар, содержимого которого хватит ещё на многие месяцы. Чтобы до него добраться, надо было отковырять колпачок.

"Апгрейд" детских колясок

Детская коляска времён СССР. Фото © olx.ua / Lana

Сейчас выбор детских колясок огромен: представлены модели на любой вкус и кошелёк. Некоторые, пока ребёнок растёт, сменяют по три, а то и по пять колясок. А когда-то, чтобы "проапгрейдить" коляску под себя, нужно было приложить усилия. Например, в некоторых домах не было лифтов, и коляску приходилось спускать по ступенькам. Советские мамочки делились друг с другом знанием, как упростить подъём и спуск люльки. Когда малыш вырастал, коляску либо хранили на случай появления ещё одного младенца в семье, либо отдавали знакомым, либо продавали. А некоторые мастерили из колясок тачки. Даже в наше время на улице иногда можно встретить старика или старушку с коляской тех времён — так пенсионеры перевозят самые разные вещи, например продукты.

Диск здоровья как подставка под телевизор

Тренажёр "Грация" использовали вместо крутящейся подставки под телевизор. Коллаж © LIFE. Фото © "Авито", © Назад в СССР

Диск здоровья был не просто подставкой под телевизор — с его помощью прибор можно было крутить. Тренажёр "Грация" закрепляли на тумбе, а сверху водружали ТВ.

Ремонт колготок волосом или леской