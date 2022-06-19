5 необычных советских диковин, альтернативы которым во всём мире не найти

Людей из одной страны всегда объединяет что-то, чего в других культурах не найти. Сегодня расскажем про гениальные диковины, придуманные в Советском Союзе, аналогов которым в мире нет и не будет. Уверены, что большинство из вас улыбнутся, погрузившись в ностальгию и воспоминания о детстве или юности. Так чего же такого особенного придумали в СССР?

Пионербол

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Хорошо, что такое волейбол, знают все. А давно ли вы слышали про пионербол? Веет ностальгией по советскому детству и лагерях пионеров, не так ли? И правильно, потому что именно в 1930-х граждане Союза придумали облегчённый вариант волейбола. В волейбол хорошо играть получалось далеко не у всех школьников, поэтому тренеры немного изменили правила. Главное отличие пионербола в том, что сразу отбивать мяч не нужно. Сначала его следует поймать и только потом сделать пас.

Варёная сгущёнка

Фото © ТАСС / Федосенко Наталия

Начнём с того, что и обычной сгущёнки много где в мире нет и сейчас. А там, где она имеется, все прекрасно знают, откуда эта сладость родом. Хотя, как рассказывают смельчаки, лакомившиеся зарубежным аналогом, он и на вкус, и даже на цвет отличается. А вот про любимую многими советскими гражданами варёную сгущёнку иностранцы даже и не знают. Однако в СССР иногда любили баночку сварить: вкуснее так. Правда, приходилось заниматься приготовлением лакомства с особой осторожностью — всё-таки кипятить запаянную металлическую банку было достаточно опасно.

Авоська

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Не только модная и стильная замена полиэтиленовым пакетам, но и вещь, придуманная именно в СССР. Пусть сегодня фасон используют много где, но впервые этот тип верёвочной сумки появился именно в Союзе. Изобрёл название для сумочки, кстати, по одной из версий, советский писатель-сатирик Владимир Поляков, а в 1935 году Аркадий Райкин, показывая плетёную сумочку, произнёс: "А это авоська. Авось-ка я что-нибудь в ней принесу". Именно так сумка стала авоськой, которая сегодня очень популярна среди тех, кто старается жить максимально экологично.

Диск здоровья, или тренажёр "Грация"

Наверное, все хотя бы раз видели такой странный металлический "блин" дома у мамы, бабушки или знакомых. Современная молодёжь, скорее всего, даже и не представляет, что это и как использовалось. На самом деле это тренажёр, и называется он "Грация". Ничего подобного в мире вы больше не найдёте. А вот гениальные советские люди придумали компактный и действенный тренажёр для домохозяек, кто хотел всегда быть в форме. На этот "блин" нужно встать или сесть, чтобы путём скручивания привести его в движение или, наоборот, удержать равновесие. Говорят, что результаты упорных тренировок на "Грации" не заставляли себя долго ждать.

Квас в жёлтых бочках

Фото © ТАСС / Созинов Виталий