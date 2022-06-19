5 необычных советских диковин, альтернативы которым во всём мире не найти
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Дефицит ли или же просто гениальность советских людей, но в СССР придумали эти диковины, аналогов которым за границей не найти до сих пор.
Обложка © travelask.ru
Людей из одной страны всегда объединяет что-то, чего в других культурах не найти. Сегодня расскажем про гениальные диковины, придуманные в Советском Союзе, аналогов которым в мире нет и не будет. Уверены, что большинство из вас улыбнутся, погрузившись в ностальгию и воспоминания о детстве или юности. Так чего же такого особенного придумали в СССР?
Пионербол
Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Хорошо, что такое волейбол, знают все. А давно ли вы слышали про пионербол? Веет ностальгией по советскому детству и лагерях пионеров, не так ли? И правильно, потому что именно в 1930-х граждане Союза придумали облегчённый вариант волейбола. В волейбол хорошо играть получалось далеко не у всех школьников, поэтому тренеры немного изменили правила. Главное отличие пионербола в том, что сразу отбивать мяч не нужно. Сначала его следует поймать и только потом сделать пас.
Варёная сгущёнка
Фото © ТАСС / Федосенко Наталия
Начнём с того, что и обычной сгущёнки много где в мире нет и сейчас. А там, где она имеется, все прекрасно знают, откуда эта сладость родом. Хотя, как рассказывают смельчаки, лакомившиеся зарубежным аналогом, он и на вкус, и даже на цвет отличается. А вот про любимую многими советскими гражданами варёную сгущёнку иностранцы даже и не знают. Однако в СССР иногда любили баночку сварить: вкуснее так. Правда, приходилось заниматься приготовлением лакомства с особой осторожностью — всё-таки кипятить запаянную металлическую банку было достаточно опасно.
Авоська
Фото © ТАСС / Смирнов Владимир
Не только модная и стильная замена полиэтиленовым пакетам, но и вещь, придуманная именно в СССР. Пусть сегодня фасон используют много где, но впервые этот тип верёвочной сумки появился именно в Союзе. Изобрёл название для сумочки, кстати, по одной из версий, советский писатель-сатирик Владимир Поляков, а в 1935 году Аркадий Райкин, показывая плетёную сумочку, произнёс: "А это авоська. Авось-ка я что-нибудь в ней принесу". Именно так сумка стала авоськой, которая сегодня очень популярна среди тех, кто старается жить максимально экологично.
Диск здоровья, или тренажёр "Грация"
Фото © irecommend.ru
Наверное, все хотя бы раз видели такой странный металлический "блин" дома у мамы, бабушки или знакомых. Современная молодёжь, скорее всего, даже и не представляет, что это и как использовалось. На самом деле это тренажёр, и называется он "Грация". Ничего подобного в мире вы больше не найдёте. А вот гениальные советские люди придумали компактный и действенный тренажёр для домохозяек, кто хотел всегда быть в форме. На этот "блин" нужно встать или сесть, чтобы путём скручивания привести его в движение или, наоборот, удержать равновесие. Говорят, что результаты упорных тренировок на "Грации" не заставляли себя долго ждать.
Квас в жёлтых бочках
Фото © ТАСС / Созинов Виталий
В принципе, сам хлебный напиток, напоминающий современный, придумали ещё в Древнем Египте. Но именно в СССР квас возвели в культ. Согласитесь, мы уже не представляем лета без освежающего хлебного напитка, который утоляет не только жажду, но даже и голод. Во времена Советского Союза с началом летнего сезона на улицах появлялись огромные жёлтые бочки с этим великолепным напитком. Кстати, окрошку на квасе тоже никто из иностранцев не ест.