10 привычек времён СССР, от которых давно уже пора отказаться

Граждане Советского Союза, бесспорно, были замечательными людьми. И хотя условия жизни давно изменились, у некоторых людей той закалки остались привычки, которые и сегодня трудно искоренить. Давайте не только вспомним, но и проверим, сколько в нас нынешних осталось советских шаблонов, от которых давно уже можно отказаться.

Делать запасы круп и макарон

Многие до сих пор запасаются вермишелью и крупами, хотя нужды в этом нет — полки магазинов ломятся от изобилия товаров. Фото © ТАСС / Панов Станислав

Наверняка у вас есть знакомые, которые выросли в СССР и имеют одну интересную особенность — запасаться всем чем можно. У таких людей дома всегда найдётся несколько (или даже много) одинаковых пачек макарон и круп. Объяснить такую типичную привычку советского человека очень просто: раньше эти продукты периодически пропадали с прилавков магазинов, поэтому приходилось запасаться впрок. Сегодня же можно себе позволить не хранить дома несколько пачек одного и того же товара — в магазинах всего в избытке.

Хранить дома пустые стеклянные банки

Ещё одна излюбленная привычка наших мам и бабушек — мыть и складировать стеклянные банки, чтобы было, во что закатывать засоленные овощи, варенье и компоты. Фото © ТАСС / Ваганов Антон

Ещё одна излюбленная привычка наших мам и бабушек — мыть и оставлять все стеклянные банки. Непонятно откуда, но такая тара найдётся во многих российских домах. Пусть несколько банок и могут со временем пригодиться, но у большинства людей советской закалки ими заставлена чуть ли не половина шкафов. Лучше сдавать стекло на переработку, чем хранить дома.

Экономить на мелочах, но не замечать более крупных трат

В СССР бережливость иногда доходила до абсурда: соседи в коммунальной квартире могли устроить скандал из-за спичек. Фото © Shutterstock

Классический пример поведения, который выдаст человека, рождённого в Союзе. Экономия во всём пропитала людей буквально насквозь, оно и понятно почему. Во времена тотального дефицита всего волей-неволей приходилось экономить. В СССР бережливость иногда доходила до абсурда: соседи в коммунальной квартире могли устроить скандал, обвинив друг друга в краже чужих спичек! Сегодня люди воевать за спички не станут, а вот сэкономить на пакетах или такси могут. Сколько раз вы встречали в час пик в общественном транспорте пассажиров с огромными сумками продуктов или прочих покупок? Им и самим неудобно, что уж говорить про окружающих.

Пить чай вприкуску со сладким

Советские люди вместо полдника пили чай и баловали себя конфетами, печеньем, вареньем или же бутербродами. Кадр из фильма "Девчата" (режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный) © "Кинопоиск"

Ещё одна привычка прямиком из СССР, которая передалась большинству из нас, — пить чай вприкуску со сладостями или бутербродами. Если присмотритесь, заметите, что почти в каждом советском фильме показана сцена с таким чаепитием. Люди в те времена вместо полдника чаёвничали и баловали себя конфетами, печеньем, вареньем или же бутербродами. Просто так напиток пить скучно, согласитесь. Поэтому многие и сегодня гостям к чаю предлагают сласти — по канонам СССР. Такая привычка если и отразится на наших талиях положительно, то только лишними килограммами.

Коллекционирование ненужных мелочей

Оказывается, привычка хранить в серванте множество мелких предметов, которыми обычно никто не пользуется, тоже была ещё во времена СССР. Фото © ТАСС / Овчинников Александр

Оказывается, привычка хранить в серванте множество мелких предметов, которыми обычно никто не пользуется, или тот же сервиз для "особого случая" тоже родом из Союза. Да, сувениры и памятные вещицы, конечно же, дома могут быть. Но если собирательство переходит границы вменяемого (например, весь холодильник увешан магнитиками), лучше всё-таки отучить себя. Коллекционирование как хобби уже немного устарело.

Сплетничать и навешивать ярлыки на других

Всё новое или непривычное у советских людей вызывало издёвки, непонимание и становилось поводом для сплетен. Фото © Shutterstock

Советских людей, которые долгое время жили обособленно за железным занавесом, понять ещё можно. Всё новое или непривычное становилось поводом для сплетен, издёвок и непонимания. Граждане могли не отличаться особой толерантностью, потому что просто не знали о разнообразии. В современном мире навешивание ярлыков на людей, не похожих на вас, выглядит не только невежливо, но и показывает узость мышления.

Не выбрасывать сломанные вещи

Современные люди в большинстве своём не складируют сломанные предметы, которыми не пользуются: либо несут в ремонт, либо сразу на помойку. Фото © Shutterstock

Ещё одна удивительная привычка, которая не только выдаст в вас человека, до сих пор живущего по устоям Союза, но и займёт значительное место в доме, — оставлять "на потом" вещи. Сломанная техника, например, которая годами ждёт очереди на починку. Согласитесь, многим знакома такая ситуация. Современные люди в большинстве своём не складируют предметы, которыми не пользуются. Если что-то вышло из строя, есть всего три варианта: отнести в ремонт, на помойку или же продать по дешёвке. Нашим современникам советской закалки поучиться бы такому простому подходу к жизни — она в мгновение станет проще.

Верить всему, что показывают по ТВ или пишут в газетах

Во времена СССР граждане почти на 100% доверяли прессе, не сомневаясь в правдивости слов дикторов ТВ. Фото © ТАСС / Блохин Максим

Наверняка вы замечали, что пожилые люди с особым трепетом относятся ко всей информации, которую узнают из телевизора. И этому есть объяснение. Во времена СССР граждане почти на 100% доверяли дикторам, не сомневались в правдивости слов. Да и цензура того времени попросту не пропускала ничего, что могло бы хоть как-то не понравиться действующей власти. Сегодня же, когда есть Интернет и альтернативные источники информации, немного несовременно узнавать новости из одного.

Не хвалить собственных детей

В Союзе считали так: похвалу нужно заслужить. Лучшим воспитательным средством был подзатыльник. Фото © ТАСС / Булдаков Олег

Ужасная привычка из СССР, которую многие пронесли через года и распространили на собственных детей. Воспитание — всегда тема спорная, однако не стоит забывать про основы психологии. Малышей хвалить нужно, особенно своих. В Союзе же считали иначе: похвалу нужно было заслужить, а лучшими воспитательными средствами были подзатыльник и сравнение навыков своего чада с теми, которые есть у ребёнка соседки. "Сын маминой подруги" почему-то всегда был лучше, умнее и ответственнее. Сегодня методы воспитания заметно изменились, поэтому стоит искоренить советскую привычку не хвалить детей, если она у вас ещё осталась.

Иметь дома пакет с пакетами

Во времена Союза полиэтиленовые пакеты были редкостью, поэтому их не просто хранили, но и первое время стирали и потом сушили. Фото © Shutterstock