6 вещей времён СССР, о которых мы и не вспоминаем, а коллекционеры мечтают заполучить
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Поговорим о предметах из 80-х. Это были годы благоденствия Союза. Тогда производили те вещи, которые сейчас востребованы на рынке коллекционирования. Специфика разная: марки, конверты, статуэтки.
Обложка © Getty Images / Peter Turnley / Corbis / VCG
Одежда с олимпийским принтом
Фото © uz.sputniknews.ru / AP Photo / Thomas Meyer
В июле – августе 1980 года в Москве проходили XXII летние Олимпийские игры. Талисмана Игр — улыбчивого медвежонка Мишу — до сих пор продают в столичных сувенирных лавках. Причём оригинального медведя, которому уже больше 40 лет, в Сети можно приобрести тысяч за пять-десять. Куда дороже обойдётся одежда с олимпийским принтом. Стоимость одной вещи доходит до 300–400 тысяч рублей, заметил коллекционер Валерий Архипов.
Блузки и платья
Фото © ТАСС / Христофоров Валерий / Витченко Владимир
1982–1983-й — время модной одежды. Тогда отшивались классные блузки, платья, причём именно супермодельные, подчеркнул собеседник Лайфа. В то время женщины абы что не надевали, носили действительно красивые вещи. "Мы тогда были единой страной. И был Узбекистан, который нам присылал ткани. Причём принты этих тканей настолько были красивые! Стоимость варьируется. Стоимость какого-то коллекционного, раритетного предмета — чем меньше этих предметов осталось, тем дороже эта вещь. Чем выше культурная составляющая, чем выше эстетическая составляющая, чем реже [встречаешь] этот предмет, тем выше стоимость".
Если сравнивать платья, которые выпускались на поток, или какие-то платья из ателье, которые шились на заказ по особым лекалам, есть предметы по 15–20 тысяч рублей. Шляпки ценятся в основном не 80-х годов, а 50–60-х, они могут доходить до 15–20 тысяч
Журналы Burda
Фото © ТАСС / Чумичев Александр
Журналы Burda, выпущенные в 80-е и 90-е годы прошлого века, сейчас продаются по 500–1000 рублей за экземпляр. Высокая стоимость объясняется не возрастом журнала, а тем, что в нём можно найти выкройки 30–40-летней давности.
Монеты
Монета "Дружба СССР / Болгария". Фото © Youtube / Коллекционеры (монеты и банкноты)
Юбилейные рубли, которых за время [существования] Советского Союза было выпущено 64 штуки. Это рубль, три рубля и пять рублей — эти именно монеты. В зависимости от редкости, от чекана они и стоят. Есть редкие монеты, например "70 лет Великой Октябрьской социалистической революции", "60 лет советской власти", "Дружба СССР / Болгария", которые выпущены редкими тиражами, поэтому они реже попадаются и они дороже. Но цена варьируется. Не очень большая, потому что, как бы то ни было, были выпущены миллионы экземпляров. От 100 рублей до 3000 рублей [за монету]
Утюги
Фото © ТАСС / Созинов Виталий
А бытовые предметы, которым три-четыре десятка лет? Их кто-то продаёт? За ними кто-то охотится? Оказывается, да. Есть люди, которые покупают их в утилитарных целях: не просто в шкаф поставить, а для пользования. В основном приобретают старые утюги. Ну как старые... Иногда они абсолютно новые, в заводской упаковке.
Они все стоят недорого, но в связи с качественной работоспособностью имеют место быть, особенно которые новые. Ведь наши бабушки, дедушки складывали их в коробки, закидывали на антресоль, и они у них ждали своего часа
Ёлочные игрушки и фарфоровые статуэтки
Фото © ТАСС / Овчинников Александр
Ёлочные игрушки времён СССР скупают не только коллекционеры. Иногда их приобретают обычные люди, чтобы украсить новогоднюю красавицу дома или на даче.
Сейчас очень популярны советские ёлочные игрушки. Это огромный мир. Есть довоенные, дореволюционные игрушки, есть 50-х годов, есть редкие серии. Интерес к прошлому есть как среди людей, которые сами собирают, так и среди людей, которые ничего не собирают, но им хочется какой-то элемент старого быта: часы с кукушкой советские, бюсты, подсвечники, лампы советские, [популярны] комсомольская символика, портреты Сталина. Есть вымершие виды [коллекционирования] — календарики, спичечные этикетки