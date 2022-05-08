6 вещей времён СССР, о которых мы и не вспоминаем, а коллекционеры мечтают заполучить

Одежда с олимпийским принтом

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В июле – августе 1980 года в Москве проходили XXII летние Олимпийские игры. Талисмана Игр — улыбчивого медвежонка Мишу — до сих пор продают в столичных сувенирных лавках. Причём оригинального медведя, которому уже больше 40 лет, в Сети можно приобрести тысяч за пять-десять. Куда дороже обойдётся одежда с олимпийским принтом. Стоимость одной вещи доходит до 300–400 тысяч рублей, заметил коллекционер Валерий Архипов.

Блузки и платья

Фото © ТАСС / Христофоров Валерий / Витченко Владимир

1982–1983-й — время модной одежды. Тогда отшивались классные блузки, платья, причём именно супермодельные, подчеркнул собеседник Лайфа. В то время женщины абы что не надевали, носили действительно красивые вещи. "Мы тогда были единой страной. И был Узбекистан, который нам присылал ткани. Причём принты этих тканей настолько были красивые! Стоимость варьируется. Стоимость какого-то коллекционного, раритетного предмета — чем меньше этих предметов осталось, тем дороже эта вещь. Чем выше культурная составляющая, чем выше эстетическая составляющая, чем реже [встречаешь] этот предмет, тем выше стоимость".

Если сравнивать платья, которые выпускались на поток, или какие-то платья из ателье, которые шились на заказ по особым лекалам, есть предметы по 15–20 тысяч рублей. Шляпки ценятся в основном не 80-х годов, а 50–60-х, они могут доходить до 15–20 тысяч Валерий Архипов Коллекционер

Журналы Burda

Фото © ТАСС / Чумичев Александр

Журналы Burda, выпущенные в 80-е и 90-е годы прошлого века, сейчас продаются по 500–1000 рублей за экземпляр. Высокая стоимость объясняется не возрастом журнала, а тем, что в нём можно найти выкройки 30–40-летней давности.

Монеты

Монета "Дружба СССР / Болгария". Фото © Youtube / Коллекционеры (монеты и банкноты)

Юбилейные рубли, которых за время [существования] Советского Союза было выпущено 64 штуки. Это рубль, три рубля и пять рублей — эти именно монеты. В зависимости от редкости, от чекана они и стоят. Есть редкие монеты, например "70 лет Великой Октябрьской социалистической революции", "60 лет советской власти", "Дружба СССР / Болгария", которые выпущены редкими тиражами, поэтому они реже попадаются и они дороже. Но цена варьируется. Не очень большая, потому что, как бы то ни было, были выпущены миллионы экземпляров. От 100 рублей до 3000 рублей [за монету] Валерий Архипов Коллекционер

Утюги

Фото © ТАСС / Созинов Виталий

А бытовые предметы, которым три-четыре десятка лет? Их кто-то продаёт? За ними кто-то охотится? Оказывается, да. Есть люди, которые покупают их в утилитарных целях: не просто в шкаф поставить, а для пользования. В основном приобретают старые утюги. Ну как старые... Иногда они абсолютно новые, в заводской упаковке.

Они все стоят недорого, но в связи с качественной работоспособностью имеют место быть, особенно которые новые. Ведь наши бабушки, дедушки складывали их в коробки, закидывали на антресоль, и они у них ждали своего часа Валерий Архипов Коллекционер

Ёлочные игрушки и фарфоровые статуэтки

Фото © ТАСС / Овчинников Александр

Ёлочные игрушки времён СССР скупают не только коллекционеры. Иногда их приобретают обычные люди, чтобы украсить новогоднюю красавицу дома или на даче.