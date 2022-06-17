9 лайфхаков советских домохозяек, которые и сегодня не потеряли актуальности

Во времена СССР не было таких чистящих средств, какие есть сейчас, поэтому хозяйкам приходилось искать вещам самое необычное применение. Кто, как не наши мамы и бабушки, могли найти выход практически из любой ситуации и отмыть, очистить всё? Сегодня расскажем про лайфхаки, которые не только помогут справиться с любой грязью в доме, но и заставят поностальгировать по советскому прошлому.

Чистка украшений на дому

Столовые приборы и украшения чистили с помощью зубного порошка и лимонного сока. Фото © Shutterstock

Все, у кого дома есть драгоценные украшения, замечали, что со временем они блёкнут и загрязняются. Особенно это касается браслетов, колец и серёжек со сложными узорами и ковкой. Как привести их в первозданный вид, если боитесь отдать на чистку чужакам? Простой и полезный лайфхак ещё в СССР нашли наши мамы и бабушки. Столовые приборы и украшения в те времена чистили с помощью зубного порошка и лимонного сока.

Чистка термоса с помощью яичной скорлупы

С помощью яичной скорлупы и уксуса в советские времена чистили термосы от налёта. Всего за пару часов тара принимала первозданный вид. Фото © Freepik

Термос — незаменимая вещь в быту, даже сейчас многие продолжают пользоваться ими. Однако, если наливать в тару не только воду, но и чай, обязательно останется налёт на стенках. И как его убрать? Тем, кто не хочет заливать химию в посуду, предлагаем советский лайфхак. После готовки не выбрасывайте скорлупу от яиц, а раскрошите её и поместите в термос. Туда же влейте немного уксуса, всё хорошенько взболтайте и оставьте термос закрытым на пару часов. После просто хорошо промойте водой — налёта на стенках как не бывало.

Сода как лучшее средство для чистки ковров

Простой и дешёвый лайфхак от советских домохозяек, который вдохнёт новую жизнь в ваш потёртый ковёр. Грязь с коврика отлично убирается, если использовать соду. Фото © Shutterstock

Простой и бюджетный лайфхак, который вдохнёт новую жизнь в ваш потёртый ковёр. Как думаете, как советские хозяйки чистили ковры, когда не было мощных средств? С помощью обычной соды. Рассыпьте её равномерно на всю площадь ковра и оставьте минимум на 12 часов. Потом пропылесосьте, и вы удивитесь результату: ковёр не только очистится, но и станет ярче, словно только что куплен.

Как открыть банку с консервацией

Советские домохозяйки на крышки просто ставили горячую кастрюлю с водой — и те легко открывались. Фото © Shutterstock

Бывает, что купили тару с пластмассовой крышкой сверху, а открыть её не получается. Можно, конечно, воспользоваться ножом или современной открывашкой, но не всегда крышки хочется портить. Как тогда быть? Ловите лайфхак родом из СССР. Домохозяйки тех времён на такие крышки просто ставили горячую кастрюлю с водой. Крышка нагревалась, становилась пластичнее и сразу же снималась.

Лук вместо москитной сетки

Советские домохозяйки нашли интересный способ, как и окно открыть, и нежеланными гостями в комнате не обзавестись. Фото © Freepik

Лето, жара, так и хочется открыть окно. Но что делать, если москитной сетки нет, а "наслаждаться" потом ночью с комарами не хочется? Все же знают, что насекомые обязательно прилетят на свет. Советские домохозяйки нашли интересный способ, как и окно открыть, и нежеланными гостями в комнате не обзавестись. Просто разрежьте свежую луковицу и обмажьте раму окна снаружи и немного стёкла по краям. Насекомые испугаются резкого запаха и не станут вас беспокоить, и окно можно будет приоткрыть.

Сода и уксус или сок лимона против засоров

Проверенный лайфхак времён СССР для борьбы с засорами: засыпьте соду в трубу, а сверху налейте уксуса или же лимонного сока. Фото © Shutterstock

Опять труба чем-то забилась и вода не спускается? И, как назло, средство против засоров тоже кончилось? Не беда. Проверенный лайфхак из СССР поможет справиться и с этой проблемой. Засыпьте соду в трубу, а сверху залейте уксусом или же лимонным соком. Сразу заметите реакцию, которая и справится с засором. Быстро и экологично.

Как убрать неприятный запах с разделочной доски

Чтобы избавиться от запаха, пропитавшего разделочную доску, советские домохозяйки прибегали к хитрости: использовали свежий лимон. Фото © Freepik

Въевшиеся запахи от продуктов — напасть, знакомая каждой хозяйке. Особенно трудно вывести их с деревянных разделочных досок. Но и на этот случай у советских домохозяек была хитрость: они использовали свежий лимон. Потрите половинкой лимона доску, оставьте так ненадолго, а потом помойте. И никаких больше неприятных запахов!

Уксус против известкового налёта для ванной

Чтобы прочистить трубы от известкового налёта, советские домохозяйки наливали в пакет уксус и фиксировали его на душевой лейке. Фото © Shutterstock

Ещё во времена СССР люди замечали, что лейка душа со временем работает хуже: дырочки забиваются, поэтому напор воды слабеет. Как быть? Советские домохозяйки нашли простое решение. Вам понадобятся уксус, полиэтиленовый пакет и резинка. Налейте в пакет уксус, зафиксируйте его на лейке и перевяжите сверху резинкой или верёвкой, чтобы держалось. Оставьте так на пару часов. Уксус разъест налёт и уберёт большую его часть. Старой щёткой потом пройдитесь по насадке и промойте. Результат вас приятно удивит.

Лавровый лист от жучков и мошек

Даже в СССР домохозяйки периодически сталкивались с такой проблемой, поэтому придумали способ борьбы с жуками и мошками. Фото © Freepik

Бывает так, что в крупах, сахаре, бобовых, хлебе и разных баночках на вашей кухне заводятся жучки или мошки. Не самые приятные соседи, скажите? Это не значит, что хозяйка перестала следить за порядком. Даже в СССР женщины периодически сталкивались с такой проблемой, поэтому придумали способ борьбы с жучками и мошками. В каждую из банок или контейнер стоит просто положить лавровый лист. Больше незваных гостей на кухне можно не ждать.