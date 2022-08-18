Россия направила в МИД Эстонии ноту протеста из-за демонтажа памятника Т-34
В связи с решением власти Эстонии демонтировать памятник танку Т-34 и ещё шесть монументов в Нарве Москва направила Министерству иностранных дел республики ноту протеста. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
"Вопреки массовым протестам местных жителей 16 августа в окрестностях города Нарва эстонской властью был осуществлён демонтаж данного монумента, а также ещё шести памятников в этом городе <...> В связи с этим направили соответствующую ноту протеста в МИД Эстонии", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
По словам Нечаева, в Нарве в том числе демонтировали мемориальные плиты на Петровской площади, памятник Герою Советского Союза И. Графову, обелиск красноармейцам, мемориал десанту в посёлке Мерикюла, а также два монумента в городе Нарва-Йыэсуу. Всего за последнее время насчитывается 15 снесённых объектов советского мемориального наследия в Эстонии.
Нечаев назвал позорной акцию в Нарве, проведённую под знаком "полицейской операции" со спецназом, в ходе которой оказались перекрыты подъездные дороги и была остановлена работа погранпункта Нарва – Ивангород. Хотя премьер Эстонии Кая Каллас заявляла, что целью таких действий было обеспечение внутренней безопасности.
"Страх эстонских руководителей перед протестным взрывом со стороны местных жителей видится вполне обоснованным. Обстановка в городе Нарва накалена до предела, оппозиция горсобрания уже заявила о намерении подать в суд за антидемократические действия эстонского государства", — добавил представитель МИД.
По его словам, находящийся теперь в Музее военной истории Т-34 будет использоваться Таллином в духе концепции "советской оккупации". Но при этом у жителей Эстонии никто не отнимет право на сохранение исторической памяти и решающей роли Советской армии в освобождении Европы от фашизма, заключил Нечаев.
Напомним, памятник Т-34 был установлен в 1970 году на месте, где летом 1944-го советские солдаты освободили Нарву. 8 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что власти согласились его перенести. 16 августа стало известно, что в Нарве начался демонтаж танка-памятника Т-34. На время проведения работ в прилегающих районах ввели комендантский час, подразумевающий запрет на передвижение пешеходов и проезд любого транспорта, кроме автомобилей экстренных служб. Более того, эстонские пограничники даже перекрыли мост между Ивангородом и Нарвой на границе с Россией. Движение было возобновлено только после переноса памятника в Эстонский военный музей в Виймси. За это время на границе скопились очереди. 17 августа стало известно, что Курская область готова забрать демонтированный в Нарве танк Т-34.
ТАСС / AP Photo / Sergei Stepanov