В Минпромторге РФ заявили о возможности отмены НДС для судоремонтных компаний
Россия может отменить НДС для судоремонтных компаний. Об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития промышленности в этой отрасли.
"Помимо строительства новых судов необходимо параллельно решать вопросы ремонта и обслуживания техники. Совместно с Минфином мы нашли решение по обнулению НДС по судоремонту, но при условии, что мы с предприятиями будем заключать инвестиционное соглашение на условиях вкладывать получаемую прибыль в модернизации и, по сути, создание новой отрасли", — сказал он.
Мантуров отметил, что соответствующие поправки сейчас готовятся в Налоговый кодекс Российской Федерации.
Как ранее сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин заявил, что России необходимо достичь независимости от зарубежных государств по значимым технологиям. Так, добиваться технологического суверенитета, по мнению главы государства, стоит по критическим позициям судового оборудования.
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