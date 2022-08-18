В Минпромторге РФ заявили о возможности отмены НДС для судоремонтных компаний

Россия может отменить НДС для судоремонтных компаний. Об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития промышленности в этой отрасли.

"Помимо строительства новых судов необходимо параллельно решать вопросы ремонта и обслуживания техники. Совместно с Минфином мы нашли решение по обнулению НДС по судоремонту, но при условии, что мы с предприятиями будем заключать инвестиционное соглашение на условиях вкладывать получаемую прибыль в модернизации и, по сути, создание новой отрасли", — сказал он.

Мантуров отметил, что соответствующие поправки сейчас готовятся в Налоговый кодекс Российской Федерации.