Путин: Зарубежные партнёры не выполняют обязательства перед российскими судостроителями

Зарубежные партнёры не выполняют обязательства перед российскими судостроителями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию данной отрасли.

Путин заявил, что зарубежные партнёры не выполняют обязательства перед российскими судостроителями. Видео © LIFE

"В последнее время у российских судостроительных компаний возникли известные трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов. Причина известна, она в невыполнении зарубежными партнёрами своих обязательств, причём ввиду чисто политических, конъюнктурных, сиюминутных соображений и причин", — сказал глава государства.

По словам президента, такие сложности уже обсуждались с представителями других отраслей. Было решено принять конкретные меры в ответ на недружественные действия иностранных поставщиков.