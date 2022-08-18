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18 августа, 15:43

Путин: Зарубежные партнёры не выполняют обязательства перед российскими судостроителями

Зарубежные партнёры не выполняют обязательства перед российскими судостроителями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию данной отрасли.

Путин заявил, что зарубежные партнёры не выполняют обязательства перед российскими судостроителями. Видео © LIFE

"В последнее время у российских судостроительных компаний возникли известные трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов. Причина известна, она в невыполнении зарубежными партнёрами своих обязательств, причём ввиду чисто политических, конъюнктурных, сиюминутных соображений и причин", — сказал глава государства.

По словам президента, такие сложности уже обсуждались с представителями других отраслей. Было решено принять конкретные меры в ответ на недружественные действия иностранных поставщиков.

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Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Индонезии Джоко Видодо. В ходе него обсуждалась подготовка к саммиту G20, продовольственная безопасность и двусторонние отношения.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов

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