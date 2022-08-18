Кинолог перечислил опасные аксессуары для собак

Рулетки входят в число опасных аксессуаров для собак. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Во-первых, если вы случайно уроните её (рулетку. — Прим. Лайфа), вы можете нанести травму питомцу. Во-вторых, тонкая лента или трос могут стать причиной ожога или пореза, если собака резко дёрнулась и побежала, при этом жертвой может стать не только питомец, но и хозяин", — сказал он.

Эксперт также отметил, что из-за такого аксессуара собака может не понять намерения хозяина. Специалист посоветовал вместо рулетки приобрести для питомца поводок. Кроме того, кинолог подчеркнул вред электрических ошейников для псов. По мнению Голубева, такие ремешки не стоит использовать для обучения собак командам.