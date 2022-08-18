Путин: Всё импортозаместить невозможно, но надо добиться технологического суверенитета
Всё импортозаместить невозможно и не нужно, но России необходимо достичь независимости от зарубежных государств по значимым технологиям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Фрагмент совещания Путина по развитию судостроительной отрасли. Видео © LIFE
"Всё импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать. Но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям нужно", — сказал президент в ходе совещания по развитию судостроительной отрасли.
Ситуация в мире и поведение западных партнёров, как отметил Путин, вновь продемонстрировали, что РФ должна активнее развивать собственные компетенции в области судостроения.
Ранее в Китае рассказали о смелом ультиматуме Путина, который толкнул мир на отказ от доллара. Такая мера, как отмечают эксперты, помогла стабилизировать стоимость рубля и значительно смягчить негативное влияние западных санкций.