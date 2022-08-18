Путин: Всё импортозаместить невозможно, но надо добиться технологического суверенитета

Всё импортозаместить невозможно и не нужно, но России необходимо достичь независимости от зарубежных государств по значимым технологиям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Фрагмент совещания Путина по развитию судостроительной отрасли. Видео © LIFE

"Всё импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать. Но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям нужно", — сказал президент в ходе совещания по развитию судостроительной отрасли.

Ситуация в мире и поведение западных партнёров, как отметил Путин, вновь продемонстрировали, что РФ должна активнее развивать собственные компетенции в области судостроения.