Эксперт объяснил, почему европейцам не стоит ждать снижения цен на газ

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач усомнился в возможности снижения цен на газ в Европе. Об этом он сообщил в эфире радио "Комсомольская правда". Эксперт напомнил, что на днях голубое топливо подорожало до 2,5 тысячи долларов за одну тысячу кубометров.

"Причём растёт не просто цена, а такие котировки биржевые, когда трейдеры играют, спекулянты, и растёт среднемесячная цена. Уже в июле новый рекорд был, побивший мартовский на 20%. В августе, судя по всему, будет очередной. Те, кто говорят, что это ничего страшного, ничего не понимают в энергетике и в том, как формируется добавленная стоимость", — отметил Гривач.

По словам эксперта, столь высокие цены разрушительны для экономической активности, так как они уже транслируются на электроэнергию, от которой зависит практически каждое домохозяйство и предприятие в Европе.