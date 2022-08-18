Эксперт объяснил, почему европейцам не стоит ждать снижения цен на газ
Эксперт Гривач усомнился в снижении цен на газ в Европе
Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач усомнился в возможности снижения цен на газ в Европе. Об этом он сообщил в эфире радио "Комсомольская правда". Эксперт напомнил, что на днях голубое топливо подорожало до 2,5 тысячи долларов за одну тысячу кубометров.
"Причём растёт не просто цена, а такие котировки биржевые, когда трейдеры играют, спекулянты, и растёт среднемесячная цена. Уже в июле новый рекорд был, побивший мартовский на 20%. В августе, судя по всему, будет очередной. Те, кто говорят, что это ничего страшного, ничего не понимают в энергетике и в том, как формируется добавленная стоимость", — отметил Гривач.
По словам эксперта, столь высокие цены разрушительны для экономической активности, так как они уже транслируются на электроэнергию, от которой зависит практически каждое домохозяйство и предприятие в Европе.
А ранее Лайф сообщал, что "Газпром" прогнозирует, что при сложившихся обстоятельствах цены зимой на голубое топливо в Европе превысят уровень $4000 за тысячу кубов.
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