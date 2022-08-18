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18 августа, 16:28

В премиальных точках Stars Coffee будут продавать алкоголь

В премиальных точках Stars Coffee будет продаваться алкоголь. Об этом сообщили владельцы сети — рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский. При этом они объяснили, что некоторые кофейни переделают в рестораны, где будет несколько другое название.

"Второй: Stars и Redbox (сеть ресторанов с азиатской кухней, также принадлежит Тимати и Пинскому. — Прим. Лайфа). Это будет совмещённый суши-бар вместе с кофейней. И будет несколько премиальных точек, они будут ближе к ресторанам, где будет алкоголь и другое меню", — приводит РБК заявление новоиспечённых владельцев бизнеса.

Меню Stars Coffee. Фото © Telegram / SHOT

Меню Stars Coffee. Фото © Telegram / SHOT

Помимо алкогольных напитков в меню обновлённой сети есть несколько видов кофе, десерты и горячие блюда. Цена на напитки колеблется от 320 до 395 рублей. До конца августа откроется десять кофеен, в течение сентября — ещё 130.

Меню Stars Coffee. Фото © Telegram / SHOT

Меню Stars Coffee. Фото © Telegram / SHOT

Тимати лично навёл марафет в кофейне Stars Coffee перед презентацией

Тимати лично навёл марафет в кофейне Stars Coffee перед презентацией

Ранее Лайф сообщал, что кофейни нового Starbucks будут называться Stars Coffee. Это был один из трёх товарных знаков, на регистрацию которых новые владельцы бизнеса подали заявки в Роспатент. Среди них также были названия Stars Pinskiy Coffee и Stars Kanokov Coffee.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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