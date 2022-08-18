В премиальных точках Stars Coffee будут продавать алкоголь

В премиальных точках Stars Coffee будет продаваться алкоголь. Об этом сообщили владельцы сети — рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский. При этом они объяснили, что некоторые кофейни переделают в рестораны, где будет несколько другое название.

"Второй: Stars и Redbox (сеть ресторанов с азиатской кухней, также принадлежит Тимати и Пинскому. — Прим. Лайфа). Это будет совмещённый суши-бар вместе с кофейней. И будет несколько премиальных точек, они будут ближе к ресторанам, где будет алкоголь и другое меню", — приводит РБК заявление новоиспечённых владельцев бизнеса.

Меню Stars Coffee. Фото © Telegram / SHOT

Помимо алкогольных напитков в меню обновлённой сети есть несколько видов кофе, десерты и горячие блюда. Цена на напитки колеблется от 320 до 395 рублей. До конца августа откроется десять кофеен, в течение сентября — ещё 130.

Меню Stars Coffee. Фото © Telegram / SHOT