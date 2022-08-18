На форуме "Армия-2022" представлен беспилотник "Лиса", участвующий в СВО
Беспилотник "Лиса". Обложка © ТАСС / Екатерина Москвич
На форуме "Армия-2022" в подмосковном центре "Патриот" представлен беспилотный летательный аппарат "Лиса", способный наносить удары гранатами. На данный момент подобная техника используется в рамках спецоперации России на Украине. В компании-разработчике ООО "Промкомпозит" заявили ТАСС, что недавно в Донбасс было направлено пять беспилотников.
Известно, что "Лиса" способна нести до восьми гранат, радиус действия аппарата — четыре километра, высота полёта на скорости до 60 км/ч составляет один километр. Беспилотник разработан с применением российского программного обеспечения.
"Хорошую оптику ставим, есть визуальный канал с зумом, есть тепловизор", — рассказал представитель ООО "Промкомпозит".
Ранее Лайф писал, что на форуме "Армия-2022" впервые показали экспортный вариант перспективного танка Т-14 "Армата". Боевую машину представили на открытом стенде компании "Рособоронэкспорт" среди других образцов вооружения, поставляемого в другие страны.