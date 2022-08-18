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18 августа, 16:24

На форуме "Армия-2022" представлен беспилотник "Лиса", участвующий в СВО

<p>Беспилотник "Лиса". Обложка © <a href="https://tass.ru/armiya-i-opk/15505307" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ТАСС / Екатерина Москвич</a></p>

Беспилотник "Лиса". Обложка © ТАСС / Екатерина Москвич

На форуме "Армия-2022" в подмосковном центре "Патриот" представлен беспилотный летательный аппарат "Лиса", способный наносить удары гранатами. На данный момент подобная техника используется в рамках спецоперации России на Украине. В компании-разработчике ООО "Промкомпозит" заявили ТАСС, что недавно в Донбасс было направлено пять беспилотников.

Известно, что "Лиса" способна нести до восьми гранат, радиус действия аппарата — четыре километра, высота полёта на скорости до 60 км/ч составляет один километр. Беспилотник разработан с применением российского программного обеспечения.

"Хорошую оптику ставим, есть визуальный канал с зумом, есть тепловизор", — рассказал представитель ООО "Промкомпозит".

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Никита Осипов

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