На форуме "Армия-2022" представлен беспилотник "Лиса", участвующий в СВО

На форуме "Армия-2022" в подмосковном центре "Патриот" представлен беспилотный летательный аппарат "Лиса", способный наносить удары гранатами. На данный момент подобная техника используется в рамках спецоперации России на Украине. В компании-разработчике ООО "Промкомпозит" заявили ТАСС, что недавно в Донбасс было направлено пять беспилотников.

Известно, что "Лиса" способна нести до восьми гранат, радиус действия аппарата — четыре километра, высота полёта на скорости до 60 км/ч составляет один километр. Беспилотник разработан с применением российского программного обеспечения.

"Хорошую оптику ставим, есть визуальный канал с зумом, есть тепловизор", — рассказал представитель ООО "Промкомпозит".