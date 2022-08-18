Эрдоган хочет обсудить с Путиным итоги переговоров с Зеленским во Львове

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным итоги сегодняшних переговоров во Львове.

"Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным", — отметил он на пресс-конференции после трёхсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем.



