Эрдоган хочет обсудить с Путиным итоги переговоров с Зеленским во Львове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным итоги сегодняшних переговоров во Львове.
"Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным", — отметил он на пресс-конференции после трёхсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Напомним, что Эрдоган сегодня, 18 августа, прибыл во Львов, где сначала встретился с Зеленским, а затем была проведена трёхсторонняя встреча с участием генсека ООН Антониу Гутерриша, которая продлилась всего 40 минут. А ранее, 5 августа, президент Турции встретился в Сочи с российским коллегой, переговоры продлились чуть более четырёх часов. Так, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях, а ещё подробно обсудили проекты АЭС "Аккую" и "Турецкий поток".
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