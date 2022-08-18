ФСБ предложила признавать иноагентом за передачу данных о перемещении российских военных

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предложила признавать иностранным агентом за передачу данных о перемещении российских военных. Об этом говорится в проекте приказа, размещённого на портале текстов НПА.

В документе сказано, что сведения касаются перевозок, маршрутов транспортировки и передвижений подразделений ВС РФ и силовых ведомств. В пояснительной записке к проекту говорится, что он разработан для осуществления норм федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который начнёт действовать с 1 декабря этого года.

"В связи с принятием указанного федерального закона требуется утвердить новый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", — сказано в документе.