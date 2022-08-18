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Регион
Опубликовано 18 августа 2022, 19:05

"Формула-1" больше не будет проводить гонки в России

Глава "Формулы-1" Стефано Доменикали сообщил, что этапы чемпионата больше никогда не будут проводиться на территории России. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

"Я всегда считал, что никогда не стоит говорить "никогда", но в этом случае я могу обещать наверняка. Мы больше не будем вести с ними переговоров. Гонок в России больше не будет", заявил Доменикали.

"Формула-1" отменила проведение Гран-при России
"Формула-1" отменила проведение Гран-при России

Напомним, Гран-при России должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года на автодроме в Сочи. Соревнования были отменены на фоне событий на Украине.

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ТАСС / ZUMA / Hoch Zwei

Шамиль Гаджиев
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