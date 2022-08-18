"Формула-1" больше не будет проводить гонки в России

Глава "Формулы-1" Стефано Доменикали сообщил, что этапы чемпионата больше никогда не будут проводиться на территории России. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

"Я всегда считал, что никогда не стоит говорить "никогда", но в этом случае я могу обещать наверняка. Мы больше не будем вести с ними переговоров. Гонок в России больше не будет", — заявил Доменикали.