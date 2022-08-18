Переговоры Вучича и премьера Косова не принесли результатов

ЕС, Сербия и Косово не смогли найти компромисс в вопросе замены сербских номеров автомобилей и документов в автономном регионе. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам переговоров президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашённой республики Альбина Курти при посредничестве ЕС.

"Мы отвечаем за безопасность граждан не только региона, но и всей Европы, и мы будем стремиться к решению, которое пока оказалось невозможно. К настоящему моменту нет никакого компромисса", — резюмировал Боррель.