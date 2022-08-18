Переговоры Вучича и премьера Косова не принесли результатов
Боррель не увидел никакого прогресса по итогам встречи лидеров Сербии и Косова
ЕС, Сербия и Косово не смогли найти компромисс в вопросе замены сербских номеров автомобилей и документов в автономном регионе. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам переговоров президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашённой республики Альбина Курти при посредничестве ЕС.
"Мы отвечаем за безопасность граждан не только региона, но и всей Европы, и мы будем стремиться к решению, которое пока оказалось невозможно. К настоящему моменту нет никакого компромисса", — резюмировал Боррель.
Глава евродипломатии также отметил, что в целом обсуждение острых вопросов между Вучичем и Курти не принесло никаких результатов и "прогрессом это назвать трудно".
Напомним, 31 июля на севере Косова раздались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. Местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость в стране возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Позднее Правительство Косова приняло решение временно отступить от грани конфликта и отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы. Позднее Жозеп Боррель пригласил стороны на переговоры в Брюссель, чтобы обсудить урегулирование ситуации в непризнанной республике.
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