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18 августа, 15:53

Переговоры Вучича и премьера Косова не принесли результатов

Боррель не увидел никакого прогресса по итогам встречи лидеров Сербии и Косова

ЕС, Сербия и Косово не смогли найти компромисс в вопросе замены сербских номеров автомобилей и документов в автономном регионе. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам переговоров президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашённой республики Альбина Курти при посредничестве ЕС.

"Мы отвечаем за безопасность граждан не только региона, но и всей Европы, и мы будем стремиться к решению, которое пока оказалось невозможно. К настоящему моменту нет никакого компромисса", — резюмировал Боррель.

Глава евродипломатии также отметил, что в целом обсуждение острых вопросов между Вучичем и Курти не принесло никаких результатов и "прогрессом это назвать трудно".

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Напомним, 31 июля на севере Косова раздались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. Местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость в стране возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт. Позднее Правительство Косова приняло решение временно отступить от грани конфликта и отложить на 1 сентября введение запрета на сербские документы. Позднее Жозеп Боррель пригласил стороны на переговоры в Брюссель, чтобы обсудить урегулирование ситуации в непризнанной республике.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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