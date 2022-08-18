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18 августа, 15:50

Премьер Финляндии готова пройти тест на наркотики после видео с развязными танцами

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности пройти тест на наркотики после того, как в Сети распространилось видео с одной из вечеринок с её участием.

"Мне нечего скрывать. Я не употребляю наркотики", — цитирует политика телерадиовещательная корпорация YLE.

При этом Марин выразила удивление по поводу того, что он неё требуют пройти тестирование.

Финнам посоветовали задуматься об эффективности премьера после видео с дикими танцами

Финнам посоветовали задуматься об эффективности премьера после видео с дикими танцами

Напомним, в Финляндии разразился скандал, когда в Сети появилось видео с премьер-министром Санной Марин, которая отжигает на вечеринке с друзьями. По данным СМИ, тусовщики дополнили торжество не только алкоголем, но и наркотиками. Однако сама Марин всё отрицает и очень недовольна, что кадры увидела широкая общественность. Это не первый раз, когда финский премьер попадает в подобные ситуации. Осенью 2020 года Лайф писал, что она снялась в откровенном наряде и вызвала бурю негодования.

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Twitter / @dailyaz1

Александра Вишнякова
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