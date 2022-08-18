Турция примет участие в восстановлении Украины

Турция примет участие в восстановлении украинской инфраструктуры. Соответствующий меморандум сегодня, 17 августа, во Львове подписали глава Мининфраструктуры Незалежной Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш.

Как сообщает пресс-служба украинского ведомства, в качестве первого проекта рассматривается восстановление моста в селе Романовка Киевской области, соединяющего Бучу и Ирпень со столицей.

"В ближайшее время будет создана совместная украинско-турецкая рабочая группа по вопросам восстановления, в рамках которой будут проработаны механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты", — говорится в сообщении.