Турция примет участие в восстановлении Украины
Турция и Украина подписали меморандум о восстановлении украинской инфраструктуры
Турция примет участие в восстановлении украинской инфраструктуры. Соответствующий меморандум сегодня, 17 августа, во Львове подписали глава Мининфраструктуры Незалежной Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш.
Как сообщает пресс-служба украинского ведомства, в качестве первого проекта рассматривается восстановление моста в селе Романовка Киевской области, соединяющего Бучу и Ирпень со столицей.
"В ближайшее время будет создана совместная украинско-турецкая рабочая группа по вопросам восстановления, в рамках которой будут проработаны механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты", — говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл темы переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Напомним, что лидер Турции сегодня прибыл во Львов из польского города Жешув, где приземлился его самолёт. Сначала Эрдоган встретился с Зеленским, а затем была проведена трёхсторонняя встреча с участием генсека ООН Антониу Гутерриша.
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