США обеспокоены согласием России и Китая в вопросах безопасности

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ответ на критическое замечание президента РФ Владимира Путина о ситуации вокруг Тайваня заявил, что Вашингтон встревожен активным развитием отношений Москвы и Пекина в области безопасности. Об этом сообщает New York Post.

"Это вызывает обеспокоенность [у США] на фоне того, что обе страны одинаково смотрят на международный порядок. Это резко отличается от той системы, которая существовала на протяжении 80 лет после окончания Второй мировой войны", — цитирует Прайса издание.