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18 августа, 16:20

США обеспокоены согласием России и Китая в вопросах безопасности

NYP: Замечания Путина об обострении на Тайване встревожили Вашингтон

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ответ на критическое замечание президента РФ Владимира Путина о ситуации вокруг Тайваня заявил, что Вашингтон встревожен активным развитием отношений Москвы и Пекина в области безопасности. Об этом сообщает New York Post.

"Это вызывает обеспокоенность [у США] на фоне того, что обе страны одинаково смотрят на международный порядок. Это резко отличается от той системы, которая существовала на протяжении 80 лет после окончания Второй мировой войны", — цитирует Прайса издание.

В МИД указали на особенность политики России по Тайваню

В МИД указали на особенность политики России по Тайваню

Напомним: 16 августа Путин впервые высказался по поводу поездки американского спикера Нэнси Пелоси на Тайвань, охарактеризовав её визит как часть целенаправленной стратегии Вашингтона по дестабилизации ситуации в регионе. В МИД Китая заявление Путина назвали воплощением сотрудничества.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке

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