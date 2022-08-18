Гутерриш: Миссия ООН по Еленовке работает над получением доступа к месту событий
Созданная ООН миссия для установления фактов обстрела СИЗО в Еленовке 29 июля в данный момент работает над получением безопасного и беспрепятственного доступа к месту событий. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш по итогам трёхсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Эрдоганом.
"Мы продолжим работу, чтобы получить необходимые гарантии безопасного доступа на место происшествия и другие относящиеся к ситуации места. Проще говоря, миссия по установлению фактов должна обладать свободой для поиска этих фактов. Прежде всего это означает безопасный и беспрепятственный доступ к людям, местам и вещественным доказательствам без какого-либо вмешательства любой из сторон", — отметил он.
Гутерриш добавил, что документы, определяющие круг полномочий миссии и её состав, были представлены РФ и Украине. Её главой станет бразильский генерал Карлос дос Сантос Круз. По словам генсека ООН, он является уважаемым офицером с опытом службы в национальном качестве и в международных организациях более 40 лет.
Напомним, ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор для того, чтобы не дать рассказать военнопленным правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки жертв и пострадавших в результате удара. Всего 50 погибших и 73 раненых.
ТАСС / Дмитрий Мармышев