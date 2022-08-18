Гутерриш: Миссия ООН по Еленовке работает над получением доступа к месту событий

Созданная ООН миссия для установления фактов обстрела СИЗО в Еленовке 29 июля в данный момент работает над получением безопасного и беспрепятственного доступа к месту событий. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш по итогам трёхсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

"Мы продолжим работу, чтобы получить необходимые гарантии безопасного доступа на место происшествия и другие относящиеся к ситуации места. Проще говоря, миссия по установлению фактов должна обладать свободой для поиска этих фактов. Прежде всего это означает безопасный и беспрепятственный доступ к людям, местам и вещественным доказательствам без какого-либо вмешательства любой из сторон", — отметил он.