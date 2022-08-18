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18 августа, 16:41

Генсек ООН призвал демилитаризировать район вокруг Запорожской АЭС

Территорию вокруг Запорожской атомной электростанции необходимо демилитаризировать. С таким призывом выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Территория должна быть демилитаризирована. Любой потенциальный ущерб АЭС суицидален", — сказал Гутерриш на пресс-конференции с президентами Турции и Украины Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.

Он также выразил обеспокоенность развитием ситуации на Запорожской АЭС и вокруг неё. В данной ситуации должен возобладать здравый смысл, чтобы избежать угроз безопасности, подчеркнул генсек ООН.

Зеленский согласовал с Гутерришем параметры визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Зеленский согласовал с Гутерришем параметры визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Напомним, 17 августа генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов для переговоров с Зеленским и Эрдоганом. Встречи с украинским и турецким президентами прошли по плану сегодня, 18-го числа. А 19 августа политик прибудет в Одессу, где посетит один из трёх портов в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Чёрному морю.

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ТАСС / HEINZ-PETER BADER

Наталья Исакова

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