Генсек ООН призвал демилитаризировать район вокруг Запорожской АЭС

Территорию вокруг Запорожской атомной электростанции необходимо демилитаризировать. С таким призывом выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Территория должна быть демилитаризирована. Любой потенциальный ущерб АЭС суицидален", — сказал Гутерриш на пресс-конференции с президентами Турции и Украины Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.

Он также выразил обеспокоенность развитием ситуации на Запорожской АЭС и вокруг неё. В данной ситуации должен возобладать здравый смысл, чтобы избежать угроз безопасности, подчеркнул генсек ООН.