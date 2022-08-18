Генсек ООН призвал демилитаризировать район вокруг Запорожской АЭС
Территорию вокруг Запорожской атомной электростанции необходимо демилитаризировать. С таким призывом выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Территория должна быть демилитаризирована. Любой потенциальный ущерб АЭС суицидален", — сказал Гутерриш на пресс-конференции с президентами Турции и Украины Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.
Он также выразил обеспокоенность развитием ситуации на Запорожской АЭС и вокруг неё. В данной ситуации должен возобладать здравый смысл, чтобы избежать угроз безопасности, подчеркнул генсек ООН.
Напомним, 17 августа генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов для переговоров с Зеленским и Эрдоганом. Встречи с украинским и турецким президентами прошли по плану сегодня, 18-го числа. А 19 августа политик прибудет в Одессу, где посетит один из трёх портов в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Чёрному морю.
ТАСС / HEINZ-PETER BADER