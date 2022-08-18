Дым смешался с облаками: Как выглядят пожары в Рязанской области из космоса

"Спутники "Роскосмоса" следят за ситуацией с лесными пожарами в Рязанской области", — говорится в сообщении под фото.

В госкорпорации указали, что "в среду утром в регионе действовали три очага возгорания, к вечеру подтвердились ещё два, огонь прошёл 800 гектаров". По данным "Роскосмоса", два очага было ликвидировано, однако площадь пожаров пока что превышает 180 гектаров.