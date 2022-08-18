Дым смешался с облаками: Как выглядят пожары в Рязанской области из космоса
В "Роскосмосе" показали, как выглядят пожары в Рязанской области с орбиты
Вид пожаров в Рязанской области из космоса. Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
Пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" опубликовала в официальном телеграм-канале фотографию очагов лесных пожаров в Рязанской области, сделанную со спутника.
"Спутники "Роскосмоса" следят за ситуацией с лесными пожарами в Рязанской области", — говорится в сообщении под фото.
В госкорпорации указали, что "в среду утром в регионе действовали три очага возгорания, к вечеру подтвердились ещё два, огонь прошёл 800 гектаров". По данным "Роскосмоса", два очага было ликвидировано, однако площадь пожаров пока что превышает 180 гектаров.
Ранее Лайф сообщал, что смог из-за лесных пожаров в Рязанской области продолжает распространяться по Москве и Подмосковью. Дымка видна уже не только на юге столицы, но и в центре и даже на севере. В Рязанской области площадь лесных пожаров за ночь увеличилась более чем вдвое, сообщили власти региона. При этом в Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные площади лесных пожаров и упустили ситуацию. Для координации тушения возгораний в регионе уже побывал глава МЧС РФ Александр Куренков.