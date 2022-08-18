Эрдоган выразил уверенность, что конфликт Москвы и Киева завершится за столом переговоров

Анкара приложит все дипломатические усилия ради разрешения разногласий Москвы и Киева за столом переговоров. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове.

"Турция продолжит дипломатические усилия для мирного завершения войны на Украине. Я верю, что она рано или поздно завершится за столом переговоров. В этом едины и Зеленский, и Гутерриш", — сказал политик.

Эрдоган также призвал международное сообщество прилагать больше усилий для деэскалации украинского конфликта. Он подчеркнул, что Турция готова поспособствовать РФ и Украине в возобновлении переговорного процесса.