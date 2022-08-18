Что осталось за кулисами переговоров Эрдогана и Зеленского во Львове Журналист Елена Ладилова — о том, какие решения могут быть приняты после встречи глав Турции и Украины во Львове. 18006 18006 Обложка © Haberturk.com

Реджеп Эрдоган прибыл на Украину с почётной миссией вестника мира, символически обещая предотвратить ядерный апокалипсис, который может случиться из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС. Так, во всяком случае, подают его визит в самой Турции, намекая на некие сигналы от Владимира Путина, полученные турецким президентом во время личной встречи две недели назад.

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Львовское коммюнике

Трёхсторонние переговоры главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша во Львове продлились всего 40 минут. Главными темами встречи стали военное сотрудничество, ситуация вокруг Запорожской АЭС и продуктовая сделка. Вероятно, была проделана большая черновая работа по подготовке определённых договорённостей, и теперь стороны лишь подтвердили намерения. В результате визита был подписан меморандум о восстановлении инфраструктуры на Украине при участии Турции.

На фоне критической ситуации вокруг Запорожской АЭС обсуждение возможных условий перемирия становится для Киева единственным шансом на самосохранение. Судя по всему, Эрдоган предложил Зеленскому встречу с Путиным, проговорив детали, поскольку сейчас, в отличие от ситуации в марте, положение для украинского руководства значительно изменилось. У Киева всё меньше ресурсов для контрнаступления, поставки из ЕС и США идут в меньшем объёме, чем было обещано. Свои кресла потеряли часть европейских политиков, которые поддерживали горячую фазу войны на Украине. Даже Америка ищет варианты перевода конфликта в сторону заморозки.

Переговоры Анкары с Киевом уже способствовали намечающейся разрядке в украинском конфликте. Выгодным обеим сторонам оказался зерновой коридор, позволивший вывести из Незалежной почти 700 тыс. тонн пшеницы. Удастся ли ему повторить успех мирного урегулирования в военных действиях или найти точки соприкосновения, которые заставят Киев отказаться от обстрелов АЭС и приближения катастрофы, покажут действия Киева после завершения визита уже завтра.

"Дорожная карта" урегулирования украинского конфликта

Накануне встречи турецкие и западные СМИ сообщали, ссылаясь на свои источники, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с президентом России и даже обсудить варианты "дорожной карты" по Украине.

Глава Турции привёз с собой тот же внушительный президентский кортеж топ-чиновников, который сопровождал его во время визита в Сочи: министра национальной обороны Хулуси Акара, министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, главу секретной службы Хакана Фидана, директора по связям с общественностью Фахреттина Алтуна, министра промышленности Исмаила Демира, министра сельского и лесного хозяйства Вахита Киришчи, пресс-секретаря Партии справедливости и развития Омера Челика. Это говорит о том, что определённые договорённости, заверенные в Москве, будут прорабатываться уже на уровне киевского и турецкого правительств.

Интересы Москвы

Вид на Красную площадь. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Получит ли Москва бонусы от встречи во Львове и как будут сформулированы главные вопросы, если переговоры продолжатся, где пройдёт граница между территориями украинских регионов, которые планируют получить самостоятельность и уже освобождены, и на сколько заморозят конфликт, теперь, вероятно, предстоит решать руководству России. Или всё же это будет неудачная попытка со стороны Турции организовать второй "Стамбульский мир"?

Все понимают, что в случае заморозки конфликта Украина объединится с Польшей, превратив оставшиеся территории в буферную серую зону, которая сможет полыхнуть в дальнейшем в любой подходящий для Запада момент. Основания для такого союза с Варшавой уже реализованы Киевом на законодательном уровне. Но зачем России останавливаться, сделав своим наперсником Турцию, мы, вероятно, тоже узнаем в ближайшее время в случае далекоидущих планов экономического и военного сотрудничества с Анкарой. Однако, по некоторой информации, визиту турецкого президента сопутствовал приезд на Украину высокопоставленного руководителя МИ6, поэтому, окажутся ли действенными такие договорённости, покажет лишь время.

Фото © ТАСС / Таисия Воронцова Готова ли Россия завершить СВО? 0 Мы узнаем об этом в течение недели Нет, цели СВО не достигнуты Да, теперь уже пора

Авторы Елена Ладилова