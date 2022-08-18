Украина забросала минами "Лепестками" Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе обнаружено большое количество украинских мин "Лепесток". По его словам, боеприпасы были найдены после нескольких обстрелов со стороны ВСУ. В частности, заминированной оказалась территория Шебекинского городского округа.

"Лепестки" были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии", — сказал Гладков во время трансляции на странице "ВКонтакте".

В настоящее время, по его словам, организована работа по обезвреживанию взрывных устройств. При этом из-за сохраняющейся опасности возврат эвакуированных жителей на данный момент не представляется возможным.