Украина забросала минами "Лепестками" Белгородскую область
Гладков: Под Белгородом обнаружили множество "Лепестков" после обстрела ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе обнаружено большое количество украинских мин "Лепесток". По его словам, боеприпасы были найдены после нескольких обстрелов со стороны ВСУ. В частности, заминированной оказалась территория Шебекинского городского округа.
"Лепестки" были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии", — сказал Гладков во время трансляции на странице "ВКонтакте".
В настоящее время, по его словам, организована работа по обезвреживанию взрывных устройств. При этом из-за сохраняющейся опасности возврат эвакуированных жителей на данный момент не представляется возможным.
Ранее Лайф сообщал, что в Белгородской области подросток получил ранение, пытаясь разобрать боеприпас. В результате инцидента, который произошёл в посёлке Красный Октябрь, у мальчика сильно повреждены лицо, глаз, а также потеряна кисть руки.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine