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Опубликовано 18 августа 2022, 19:03

ВСУ сделали склад боеприпасов в музыкальном училище

Минобороны РФ: ВСУ расположили боеприпасы в музыкальном училище Торецка

Украинские военные расположили склады боеприпасов в музыкальном училище города Торецка на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Торецке Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ в помещениях музыкального училища и Дворца культуры (улица Дружбы) разместили опорные пункты и склады боеприпасов, на прилегающей территории оборудовали позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населённые пункты", — сказал он.

По словам Мизинцева, мирным жителям запретили покидать дома и силовики используют их в качестве живого щита. Представитель оборонного ведомства добавил, что в районе школы № 23 донецкого посёлка Кураховка ВСУ разместили огневые позиции, тяжёлую технику, артиллерийские орудия и РСЗО. Он отметил, что подходы к этому учреждению заминированы, однако местные жители об этом не предупреждены.

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Ранее Лайф писал, что подразделения Донецкой Народной Республики взяли под контроль важную высоту на Авдеевском направлении. Её ВСУ использовали как наблюдательный пункт и огневую точку.

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Getty Images / Mykhaylo Palinchak / SOPA Images / LightRocket

Никита Осипов
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