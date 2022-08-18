ВСУ сделали склад боеприпасов в музыкальном училище

Украинские военные расположили склады боеприпасов в музыкальном училище города Торецка на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Торецке Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ в помещениях музыкального училища и Дворца культуры (улица Дружбы) разместили опорные пункты и склады боеприпасов, на прилегающей территории оборудовали позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населённые пункты", — сказал он.

По словам Мизинцева, мирным жителям запретили покидать дома и силовики используют их в качестве живого щита. Представитель оборонного ведомства добавил, что в районе школы № 23 донецкого посёлка Кураховка ВСУ разместили огневые позиции, тяжёлую технику, артиллерийские орудия и РСЗО. Он отметил, что подходы к этому учреждению заминированы, однако местные жители об этом не предупреждены.