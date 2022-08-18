ВСУ сделали склад боеприпасов в музыкальном училище
Минобороны РФ: ВСУ расположили боеприпасы в музыкальном училище Торецка
Украинские военные расположили склады боеприпасов в музыкальном училище города Торецка на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Торецке Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ в помещениях музыкального училища и Дворца культуры (улица Дружбы) разместили опорные пункты и склады боеприпасов, на прилегающей территории оборудовали позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населённые пункты", — сказал он.
По словам Мизинцева, мирным жителям запретили покидать дома и силовики используют их в качестве живого щита. Представитель оборонного ведомства добавил, что в районе школы № 23 донецкого посёлка Кураховка ВСУ разместили огневые позиции, тяжёлую технику, артиллерийские орудия и РСЗО. Он отметил, что подходы к этому учреждению заминированы, однако местные жители об этом не предупреждены.
Ранее Лайф писал, что подразделения Донецкой Народной Республики взяли под контроль важную высоту на Авдеевском направлении. Её ВСУ использовали как наблюдательный пункт и огневую точку.
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