Эрдоган: Договорённости по вывозу зерна с Украины успешно реализуются

Договорённости по вывозу зерна с территории Украины, которые были приняты в Стамбуле, успешно реализуются. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров во Львове с участием лидера Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша.

"Стамбульские договорённости по безопасному экспорту на международные рынки по Чёрному морю зерна положительно отражаются не только на Украине, но и на всём мире", — сообщил турецкий лидер.

Эрдоган также выразил надежду, что успех осуществления "продуктовой сделки" будет способствовать обеспечению мирного завершения конфликта в Незалежной. Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в соцсетях о том, что в ходе трёхсторонних переговоров во Львове были определены действия по реализации соглашения об экспорте зерна из портов страны, ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции и освобождению пленных членов ВСУ.