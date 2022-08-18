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Регион
Опубликовано 18 августа 2022, 17:26

Эрдоган: Договорённости по вывозу зерна с Украины успешно реализуются

Договорённости по вывозу зерна с территории Украины, которые были приняты в Стамбуле, успешно реализуются. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров во Львове с участием лидера Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша.

"Стамбульские договорённости по безопасному экспорту на международные рынки по Чёрному морю зерна положительно отражаются не только на Украине, но и на всём мире", — сообщил турецкий лидер.

Эрдоган также выразил надежду, что успех осуществления "продуктовой сделки" будет способствовать обеспечению мирного завершения конфликта в Незалежной. Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в соцсетях о том, что в ходе трёхсторонних переговоров во Львове были определены действия по реализации соглашения об экспорте зерна из портов страны, ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции и освобождению пленных членов ВСУ.

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Как уже рассказывал Лайф, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. А уже 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы, это было судно Razoni.

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Pixabay

Никита Осипов
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