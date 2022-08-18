Эстония отправит Киеву миномёты и противотанковые средства
Правительство Эстонии одобрило очередной пакет военной помощи Украине. В скором времени Киев получит миномёты и противотанковые средства, сообщила пресс-служба эстонского кабмина.
Помимо того, Таллин совместно с Берлином отправит Незалежной полевой госпиталь, а в Великобританию предполагается направить специалистов для обучения украинских солдат. Всего Эстония предоставила Украине военную помощь почти на 250 миллионов евро. В частности, ВСУ были отправлены ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, мины, гранатомёты, различное ручное огнестрельное оружие с боеприпасами и другое.
Ранее Лайф сообщал, что Латвия передала Украине шесть американских гаубиц M109. Глава Минобороны Незалежной Алексей Резников в свою очередь поблагодарил жителей балтийской республики "за неизменную поддержку".
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine