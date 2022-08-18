Эстония отправит Киеву миномёты и противотанковые средства

Помимо того, Таллин совместно с Берлином отправит Незалежной полевой госпиталь, а в Великобританию предполагается направить специалистов для обучения украинских солдат. Всего Эстония предоставила Украине военную помощь почти на 250 миллионов евро. В частности, ВСУ были отправлены ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, мины, гранатомёты, различное ручное огнестрельное оружие с боеприпасами и другое.