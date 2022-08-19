ФСБ вынесла предостережение трём россиянам за перевод денег украинскому фонду

УФСБ России по Москве и области установило, что трое местных жителей перевели деньги украинскому фонду "Вернись живым". Всех их отпустили с предостережением, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Трое жителей Московского региона осуществили денежные переводы на банковский счёт международного благотворительного фонда "Вернись живым", зарегистрированного на Украине", — говорится в сообщении.

Перевод был осуществлён в период проведения специальной военной операции на территориях Донбасса и Украины, добавили в ведомстве.