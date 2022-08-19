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19 августа, 09:38

ФСБ вынесла предостережение трём россиянам за перевод денег украинскому фонду

УФСБ России по Москве и области установило, что трое местных жителей перевели деньги украинскому фонду "Вернись живым". Всех их отпустили с предостережением, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Трое жителей Московского региона осуществили денежные переводы на банковский счёт международного благотворительного фонда "Вернись живым", зарегистрированного на Украине", — говорится в сообщении.

Перевод был осуществлён в период проведения специальной военной операции на территориях Донбасса и Украины, добавили в ведомстве.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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