Читатели польского портала Interia резко высказались относительно результатов опроса о ситуации в Незалежной. В частности, они признали украинских беженцев самой большой угрозой для Польши и её бюджета.

Согласно результатам опроса Главного статистического управления страны, 39,8% поляков считают, что нынешний конфликт на Украине является большой угрозой для экономики Польши. Риски в том числе распространяются на потребительскую конъюнктуру и финансовое положение граждан. В комментариях к публикации многие пользователи высказались, что обстановка ухудшилась ввиду проукраинской политики Варшавы.

"Эти миллионы украинских "туристов" — большая угроза польскому бюджету", — уверен один из комментаторов.

"Правительство вместо того, чтобы помогать полякам, помогает другим, а они пользуются тем, что принадлежит нам. Я в шоке", — написал другой.

Ещё один подчеркнул, что самой большой угрозой для Польши является "Украина и украинские дармоеды". Республика спонсирует их, но те только веселятся, а не сражаются за свою страну. Чтобы в этом убедиться, пользователь предложил съездить в популярные туристические города. Другой комментатор задался вопросом, почему поляки содержат украинских беженцев на свои налоги. Он уверен, что этих "туристов" нужно вернуть домой, иначе вырастет инфляция.

Некоторые комментаторы отметили, что украинские беженцы чувствуют себя в Польше безнаказанно. Их присутствие — смертельная угроза для всей страны, уверены поляки. Ещё один пользователь заметил, что правящая в Польше партия "Право и справедливость" грабит граждан, будто так и должно быть.

"Фраза "Польша в руинах — слава Украине" должна стать новым предвыборным лозунгом "Права и справедливости", потому что мы уже знаем, что значит вставать с колен и падать при этом вниз лицом. Широкомасштабные социальные программы, поддержка Украины и содержание украинцев в Польше за счёт этих самых социальных программ поставили нашу страну на грань финансового краха", — подчеркнул он.