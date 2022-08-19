Чиновник призвал немцев вместо душа обтираться тряпкой

Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Винфрид Кречман предложил гражданам отапливать лишь одну комнату в жилом помещении, а вместо душа обтираться влажной тряпкой. Об этом он рассказал в интервью Südwest Presse, призывая к экономии электроэнергии и газа.

Политик отметил, что этот способ поможет перестать "постоянно принимать душ". Кречман подчеркнул, что старается на собственном опыте показывать немцам, что делать, чтобы сэкономить как можно больше электроэнергии. В качестве примера он привёл свой электромобиль с "огромной солнечной панелью на крыше". Чиновник также похвастался, что уже четверть века нагревает воду с помощью солнечной энергии, а во всём помещении отапливает лишь одну жилую комнату. Он добавил, что "это даже полезнее, если в доме не везде одинаковая температура".