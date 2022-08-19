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19 августа, 09:12

Siemens Energy предложила составить плейлист для "одинокой" турбины "Северного потока"

<p>Находящаяся в Германии турбина для "Северного потока". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Siemens_Energy/status/1559869349363695616/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Siemens Energy</a></p>

Находящаяся в Германии турбина для "Северного потока". Обложка © Twitter / Siemens Energy

Немецкая компания Siemens Energy предложила создать плейлист для турбины газопровода "Северный поток", которая всё ещё находится в Германии. Об этом сказано в записи в "Твиттере".

"Наша знаменитая турбина всё-таки не там, где должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в Мюльхайме", — сказано в записи.

Компания предложила создать плейлист в Spotify и уже назвала его первую песню — So Lonely ("Так одиноко") группы The Police.

"Забирайте же её": В ФРГ призвали Россию взять турбину для "Северного потока" и импортировать газ

"Забирайте же её": В ФРГ призвали Россию взять турбину для "Северного потока" и импортировать газ

В комментариях пользователи предложили включить в него композицию Адель Hello ("Привет"), Bob Marley & The Wailers Waiting In Vain ("Напрасно ожидая") и песню Don’t you want me ("Разве ты не хочешь меня") группы The Human League.

Как сообщал Лайф ранее, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны.

Артур Лапсаков

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