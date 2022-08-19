Siemens Energy предложила составить плейлист для "одинокой" турбины "Северного потока"

Немецкая компания Siemens Energy предложила создать плейлист для турбины газопровода "Северный поток", которая всё ещё находится в Германии. Об этом сказано в записи в "Твиттере".

"Наша знаменитая турбина всё-таки не там, где должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в Мюльхайме", — сказано в записи.

Компания предложила создать плейлист в Spotify и уже назвала его первую песню — So Lonely ("Так одиноко") группы The Police.