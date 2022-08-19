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19 августа, 09:07

Врио командующего ЧФ Соколов заявил, что флот успешно выполняет задачи в рамках СВО

Черноморский флот успешно выполняет задачи в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил временно исполняющий обязанности командующего ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов.

"Черноморский флот участвует в специальной военной операции, успешно выполняет все поставленные задачи", — сообщил он на сборе с молодыми офицерами.

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Лайф напоминает, что ранее Виктор Соколов в ходе сбора с молодыми офицерами объявил, что его назначили временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом. Он назначен на пост приказом министра обороны от 10 августа.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Никита Осипов

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