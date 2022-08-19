Врио командующего ЧФ Соколов заявил, что флот успешно выполняет задачи в рамках СВО

Черноморский флот успешно выполняет задачи в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил временно исполняющий обязанности командующего ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов.

"Черноморский флот участвует в специальной военной операции, успешно выполняет все поставленные задачи", — сообщил он на сборе с молодыми офицерами.