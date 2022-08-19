Украина попала снарядами на территорию Запорожской ТЭС, обеспечивающей работу АЭС
Рогов: Тяжёлые снаряды ВСУ ночью попали на территорию Запорожской ТЭС
Снаряды, выпущенные украинскими солдатами, попали ночью на территорию Запорожской теплоэлектростанции. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Сегодня ночью было как минимум семь тяжёлых прилётов, работала тяжёлая артиллерия. Слава богу, на территорию атомной станции ничего не упало: прилёты были в районе тепловой электростанции", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Рогов уточнил, что ТЭС тоже важна для обеспечения энергетической безопасности и вовлечённости в энергоконтур АЭС для стабильной работы и отсутствия перепадов энергии.
Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны РФ предупредили о намерении Украины устроить резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране будет находиться генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. По словам генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, целью этой провокации является создание зоны отчуждения до 30 км. При этом он предупредил, что обстрелы ЗАЭС могут привести к аварии, сравнимой с той, что случилась на японской АЭС "Фукусима-1". Как уточнял Рогов, периметр станции находится под постоянным наблюдением беспилотников.
Wikipedia / Федя Кузнецов