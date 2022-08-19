Украина попала снарядами на территорию Запорожской ТЭС, обеспечивающей работу АЭС

"Сегодня ночью было как минимум семь тяжёлых прилётов, работала тяжёлая артиллерия. Слава богу, на территорию атомной станции ничего не упало: прилёты были в районе тепловой электростанции", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".