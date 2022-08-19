"Встречаем день во всеоружии": На Запорожской АЭС усилили систему защиты
Рогов: Система защиты Запорожской АЭС усилена
На Запорожской атомной электростанции усилили систему защиты из-за риска, что украинские военные нанесут новый удар. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу", — приводит РИА "Новости" слова Рогова.
Он добавил, что на АЭС этот день "встречают во всеоружии", поскольку "от режима Зеленского можно ожидать чего угодно".
Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны РФ предупредили о намерении Украины устроить резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране будет находиться генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. По словам генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, целью этой провокации является создание зоны отчуждения до 30 км. При этом он предупредил, что обстрелы ЗАЭС могут привести к аварии, сравнимой с той, что случилась на японской АЭС "Фукусима-1".
ТАСС / AP