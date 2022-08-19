"Встречаем день во всеоружии": На Запорожской АЭС усилили систему защиты

На Запорожской атомной электростанции усилили систему защиты из-за риска, что украинские военные нанесут новый удар. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Он добавил, что на АЭС этот день "встречают во всеоружии", поскольку "от режима Зеленского можно ожидать чего угодно".