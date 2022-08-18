Власти Энергодара: ВСУ открыли массированный огонь по городу

Вооружённые силы Украины вновь начали обстрел Энергодара в Запорожской области, где находится атомная электростанция. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города.

"Вооружённые формирования киевского режима открыли массированный огонь по городу Энергодару", — говорится в сообщении в Telegram-канале властей Энергодара.

Там добавили, что информация о том, где разорвались снаряды, а также о пострадавших и ущербе уточняется.