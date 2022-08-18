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18 августа, 20:15

Власти Энергодара: ВСУ открыли массированный огонь по городу

Вооружённые силы Украины вновь начали обстрел Энергодара в Запорожской области, где находится атомная электростанция. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города.

"Вооружённые формирования киевского режима открыли массированный огонь по городу Энергодару", говорится в сообщении в Telegram-канале властей Энергодара.

Там добавили, что информация о том, где разорвались снаряды, а также о пострадавших и ущербе уточняется.

ВСУ нанесли три удара дронами-камикадзе по жилым кварталам в Энергодаре

ВСУ нанесли три удара дронами-камикадзе по жилым кварталам в Энергодаре

Лайф рассказывал, что украинские военные уже несколько дней обстреливают из артиллерии прилегающую к Запорожской АЭС территорию. В Энергодаре ранее задержали двух наводчиков, которые корректировали огонь ВСУ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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