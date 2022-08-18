На Западе назвали цель визита Эрдогана на Украину
The Independent: Эрдоган посетил Львов, чтобы усилить влияние Турции на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Украину, чтобы усилить позиции Анкары в этой стране. Об этом пишет британская газета The Independent.
Автор статьи считает, что попытки Турции наладить отношения с Россией заставляют Запад нервничать, но Украина может принять роль Эрдогана как переговорщика.
"Он позиционирует себя как регионального государственного деятеля, способного разговаривать с мировыми лидерами. Он находится в уникальном положении — географически, дипломатически и стратегически", — отмечает киевский эксперт Михаил Боцюркив.
По его мнению, президент Турции в данном случае играет роль, которая сейчас не под силу даже генеральному секретарю ООН.
Ранее Лайф рассказывал, что Эрдоган заявил о намерениях обсудить с Путиным обмен пленными между Россией и Украиной. Он отметил, что этот вопрос интересует всех, кто следит за событиями.
Пресс-служба президента Украины