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18 августа, 20:11

На Западе назвали цель визита Эрдогана на Украину

The Independent: Эрдоган посетил Львов, чтобы усилить влияние Турции на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Украину, чтобы усилить позиции Анкары в этой стране. Об этом пишет британская газета The Independent.

Автор статьи считает, что попытки Турции наладить отношения с Россией заставляют Запад нервничать, но Украина может принять роль Эрдогана как переговорщика.

"Он позиционирует себя как регионального государственного деятеля, способного разговаривать с мировыми лидерами. Он находится в уникальном положении — географически, дипломатически и стратегически", отмечает киевский эксперт Михаил Боцюркив.

По его мнению, президент Турции в данном случае играет роль, которая сейчас не под силу даже генеральному секретарю ООН.

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Ранее Лайф рассказывал, что Эрдоган заявил о намерениях обсудить с Путиным обмен пленными между Россией и Украиной. Он отметил, что этот вопрос интересует всех, кто следит за событиями.

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Пресс-служба президента Украины

Андрей Григорьев

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