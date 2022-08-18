Путин раскритиковал руководителя ОСК за убыточные контракты
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал руководителя "Объединённой судостроительной корпорации" (ОСК) Алексея Рахманова за заключённые убыточные контракты. Этот вопрос был поднят на совещании по теме судостроения.
Глава государства поинтересовался у Рахманова, почему у ОСК скопилось столько убыточных контрактов. Тот ответил, что корпорация действует в пользу заказчиков, чтобы достроить суда. С деньгами намерены разбираться потом.
"Может быть, это неправильный подход, посыпаю голову пеплом, но мне всегда казалось, что сначала — Родина, а потом уже — наши финансы", — прокомментировал это Рахманов.
Путин же обратил внимание, что "интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной". Он уточнил, что нарушение этой дисциплины не соответствует интересам страны.
"Что касается интересов заказчика, то и здесь, конечно, нужно работать с заказчиком, обеспечить его интересы, но это не значит, что нужно делать шалтай-болтай: начинать стройку, заканчивать, а потом с финансами разбираться, подгоняя одно под другое", — сказал Путин на совещании.
Как сообщал Лайф, ранее Путин заявил, что Россия даже в условиях санкций не будет опускать руки и не отступит в своём развитии на десятилетия назад, как ей предрекают недоброжелатели.